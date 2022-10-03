https://ria.ru/20221003/kontrabanda-1821155025.html

В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва

В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва - РИА Новости, 03.10.2022

В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва

Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:05

2022-10-03T14:05

2022-10-03T14:05

россия

происшествия

казань

эфиопия

аддис-абеба

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину задержали, сообщили РИА Новости в ФТС."В аэропорту Казань таможенники пресекли контрабанду дериватов африканского льва – 177 когтевых фаланг и шесть клыков находящегося под угрозой исчезновения хищника обнаружены в двух чемоданах россиянина, прилетевшего из Аддис-Абебы (Эфиопия) транзитом через ОАЭ. Рыночная стоимость запрещенных товаров превышает 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.Как пояснили в ФТС, россиянина задержали, когда он перевозил части скелетов двух львов. При этом мужчина выбрал "красный" коридор и подал все необходимые для такой перевозки документы, в частности гражданин представил инвойс - основной коммерческий документ, подтверждающий стоимость декларируемого товара на сумму 1,6 тысячи долларов.Однако, по сообщению таможенников, в ходе досмотра выяснилось, что в чемоданах со скелетами хищников также находились незадекларированные дериваты, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы.ФТС уточняет, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800345547.html

https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html

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казань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, казань, эфиопия, аддис-абеба, федеральная таможенная служба (фтс россии)