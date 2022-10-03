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В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва - РИА Новости, 03.10.2022
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В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва - РИА Новости, 03.10.2022
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва
Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:05
2022-10-03T14:05
россия
происшествия
казань
эфиопия
аддис-абеба
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину задержали, сообщили РИА Новости в ФТС."В аэропорту Казань таможенники пресекли контрабанду дериватов африканского льва – 177 когтевых фаланг и шесть клыков находящегося под угрозой исчезновения хищника обнаружены в двух чемоданах россиянина, прилетевшего из Аддис-Абебы (Эфиопия) транзитом через ОАЭ. Рыночная стоимость запрещенных товаров превышает 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.Как пояснили в ФТС, россиянина задержали, когда он перевозил части скелетов двух львов. При этом мужчина выбрал "красный" коридор и подал все необходимые для такой перевозки документы, в частности гражданин представил инвойс - основной коммерческий документ, подтверждающий стоимость декларируемого товара на сумму 1,6 тысячи долларов.Однако, по сообщению таможенников, в ходе досмотра выяснилось, что в чемоданах со скелетами хищников также находились незадекларированные дериваты, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы.ФТС уточняет, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800345547.html
https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html
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россия, происшествия, казань, эфиопия, аддис-абеба, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Происшествия, Казань, Эфиопия, Аддис-Абеба, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
14:05 03.10.2022
 
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва

В аэропорту Казани таможенники конфисковали у россиянина когти и клыки африканского льва

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкШеврон сотрудника таможенной службы России
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Шеврон сотрудника таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину задержали, сообщили РИА Новости в ФТС.
"В аэропорту Казань таможенники пресекли контрабанду дериватов африканского льва – 177 когтевых фаланг и шесть клыков находящегося под угрозой исчезновения хищника обнаружены в двух чемоданах россиянина, прилетевшего из Аддис-Абебы (Эфиопия) транзитом через ОАЭ. Рыночная стоимость запрещенных товаров превышает 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в ФТС, россиянина задержали, когда он перевозил части скелетов двух львов. При этом мужчина выбрал "красный" коридор и подал все необходимые для такой перевозки документы, в частности гражданин представил инвойс - основной коммерческий документ, подтверждающий стоимость декларируемого товара на сумму 1,6 тысячи долларов.
Однако, по сообщению таможенников, в ходе досмотра выяснилось, что в чемоданах со скелетами хищников также находились незадекларированные дериваты, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы.
ФТС уточняет, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, проводятся следственные действия.
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РоссияПроисшествияКазаньЭфиопияАддис-АбебаФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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