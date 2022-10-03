https://ria.ru/20221003/kontrabanda-1821155025.html
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва - РИА Новости, 03.10.2022
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва
Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:05
2022-10-03T14:05
2022-10-03T14:05
россия
происшествия
казань
эфиопия
аддис-абеба
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768425895_0:153:2922:1797_1920x0_80_0_0_d8b57b3dc0bb229c12dfdc034fdf0fcd.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Татарстанские таможенники обнаружили в чемоданах россиянина контрабандные когти и клыки редкого африканского льва стоимостью более 1 миллиона рублей, мужчину задержали, сообщили РИА Новости в ФТС."В аэропорту Казань таможенники пресекли контрабанду дериватов африканского льва – 177 когтевых фаланг и шесть клыков находящегося под угрозой исчезновения хищника обнаружены в двух чемоданах россиянина, прилетевшего из Аддис-Абебы (Эфиопия) транзитом через ОАЭ. Рыночная стоимость запрещенных товаров превышает 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.Как пояснили в ФТС, россиянина задержали, когда он перевозил части скелетов двух львов. При этом мужчина выбрал "красный" коридор и подал все необходимые для такой перевозки документы, в частности гражданин представил инвойс - основной коммерческий документ, подтверждающий стоимость декларируемого товара на сумму 1,6 тысячи долларов.Однако, по сообщению таможенников, в ходе досмотра выяснилось, что в чемоданах со скелетами хищников также находились незадекларированные дериваты, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы.ФТС уточняет, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800345547.html
https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html
россия
казань
эфиопия
аддис-абеба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768425895_163:0:2760:1948_1920x0_80_0_0_d5cfa72b9b258576ad7c539092adba0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, казань, эфиопия, аддис-абеба, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Происшествия, Казань, Эфиопия, Аддис-Абеба, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва
В аэропорту Казани таможенники конфисковали у россиянина когти и клыки африканского льва