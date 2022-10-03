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Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/konflikt-1821291766.html
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией
Оказывающие военную помощь Украине государства должны понять, что втягиваются в конфликт уже с Россией, и должны отдавать себе в этом отчет, заявил спикер... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:49
2022-10-03T21:49
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
вячеслав володин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Оказывающие военную помощь Украине государства должны понять, что втягиваются в конфликт уже с Россией, и должны отдавать себе в этом отчет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ."Это часть нашей страны, мы ее никому не отдадим, решения все приняты. Поэтому, когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать: они втягиваются в конфликт уже с РФ. Как бы они это не маскировали, ничего не получится. Поэтому отчет должны себе отдавать", - заявил Володин в эфире телеканала "Россия 1".Спикер Госдумы добавил, что со странами, которые поддерживают "ведение войны на Украине", передают технику, вооружение и направляют наемников, Россия будет разговаривать "по-другому".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821291302.html
россия
украина
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здоровье - общество, вячеслав володин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, донецкая народная республика, нато, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
21:49 03.10.2022
 
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией

Спикер ГД Володин: страны, оказывающие помощь Украине, втягиваются в конфликт с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Оказывающие военную помощь Украине государства должны понять, что втягиваются в конфликт уже с Россией, и должны отдавать себе в этом отчет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ.
"Это часть нашей страны, мы ее никому не отдадим, решения все приняты. Поэтому, когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать: они втягиваются в конфликт уже с РФ. Как бы они это не маскировали, ничего не получится. Поэтому отчет должны себе отдавать", - заявил Володин в эфире телеканала "Россия 1".
Спикер Госдумы добавил, что со странами, которые поддерживают "ведение войны на Украине", передают технику, вооружение и направляют наемников, Россия будет разговаривать "по-другому".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 21:43Специальная военная операция на Украине
Россия предупредила Запад о последствиях за накачку Украины оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВячеслав ВолодинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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