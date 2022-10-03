https://ria.ru/20221003/konflikt-1821291766.html
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией
Оказывающие военную помощь Украине государства должны понять, что втягиваются в конфликт уже с Россией, и должны отдавать себе в этом отчет, заявил спикер... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:49
2022-10-03T21:49
2022-10-03T21:49
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
вячеслав володин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Оказывающие военную помощь Украине государства должны понять, что втягиваются в конфликт уже с Россией, и должны отдавать себе в этом отчет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ."Это часть нашей страны, мы ее никому не отдадим, решения все приняты. Поэтому, когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать: они втягиваются в конфликт уже с РФ. Как бы они это не маскировали, ничего не получится. Поэтому отчет должны себе отдавать", - заявил Володин в эфире телеканала "Россия 1".Спикер Госдумы добавил, что со странами, которые поддерживают "ведение войны на Украине", передают технику, вооружение и направляют наемников, Россия будет разговаривать "по-другому".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821291302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Володин: страны, помогающие Украине, втягиваются в конфликт с Россией
Спикер ГД Володин: страны, оказывающие помощь Украине, втягиваются в конфликт с Россией