https://ria.ru/20221003/konflikt-1821275117.html

МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине

МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине

Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:10

2022-10-03T20:10

2022-10-03T21:06

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале ведомства."К сожалению, провокационные шаги НАТО во главе с США разожгли огонь конфликта на Украине, который все еще пылает, а предпринимаемые усилия по снижению напряженности и его урегулированию не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", — сказал он.Дипломат добавил, что Иран поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и заявил о готовности руководства содействовать этому.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221002/nato-1821035866.html

https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820989529.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мид ирана, иран, нато, россия, украина, сша