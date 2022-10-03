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МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 03.10.2022
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МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине
МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине
Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:10
2022-10-03T21:06
в мире
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале ведомства."К сожалению, провокационные шаги НАТО во главе с США разожгли огонь конфликта на Украине, который все еще пылает, а предпринимаемые усилия по снижению напряженности и его урегулированию не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", — сказал он.Дипломат добавил, что Иран поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и заявил о готовности руководства содействовать этому.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
https://ria.ru/20221002/nato-1821035866.html
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в мире, мид ирана, иран, нато, россия, украина, сша
В мире, МИД Ирана, Иран, НАТО, Россия, Украина, США
20:10 03.10.2022 (обновлено: 21:06 03.10.2022)
 
МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине

МИД Ирана заявил, что конфликт на Украине породили провокационные действия НАТО и США

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале ведомства.
"К сожалению, провокационные шаги НАТО во главе с США разожгли огонь конфликта на Украине, который все еще пылает, а предпринимаемые усилия по снижению напряженности и его урегулированию не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", — сказал он.
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Дипломат добавил, что Иран поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и заявил о готовности руководства содействовать этому.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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