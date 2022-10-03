20:10 03.10.2022 (обновлено: 21:06 03.10.2022)
МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине
МИД Ирана заявил, что конфликт на Украине породили провокационные действия НАТО и США
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале ведомства.
"К сожалению, провокационные шаги НАТО во главе с США разожгли огонь конфликта на Украине, который все еще пылает, а предпринимаемые усилия по снижению напряженности и его урегулированию не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", — сказал он.
Дипломат добавил, что Иран поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и заявил о готовности руководства содействовать этому.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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