https://ria.ru/20221003/kitay-1821105065.html

Внешний долг Китая во втором квартале сократился на 3%

Внешний долг Китая во втором квартале сократился на 3% - РИА Новости, 03.10.2022

Внешний долг Китая во втором квартале сократился на 3%

По состоянию на конец июня 2022 года непогашенный внешний долг Китая составил 2,63 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные данные Государственного... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:39

2022-10-03T11:39

2022-10-03T11:39

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 3 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец июня 2022 года непогашенный внешний долг Китая составил 2,63 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные данные Государственного управления валютного контроля КНР.Как отметили в ведомстве, по сравнению с концом марта сумма долга сократилась на 74,2 миллиарда долларов, или на 3%.Заместитель главы госуправления Ван Чуньин объяснила сокращение внешнего долга, главным образом, фактором пересчета обменного курса.По ее словам, доля среднесрочных и долгосрочных долговых обязательств в общей структуре внешнего долга составила на конец июня 46%, что на 1 процентный пункт ниже уровня, зафиксированного на конец марта.Отметив сложную внешнюю ситуацию, понижательное давление в глобальной экономике и нестабильность мирового финансового рынка, Ван Чуньин спрогнозировала, что в краткосрочной перспективе размер внешнего долга Китая сохранит колебания в узком диапазоне."Основные индикаторы внешнего долга находятся в пределах международно признанных пороговых значений, сопутствующие риски в целом контролируемы", -- добавила она.

https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика