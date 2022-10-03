https://ria.ru/20221003/kitay-1821105065.html
Внешний долг Китая во втором квартале сократился на 3%
Внешний долг Китая во втором квартале сократился на 3% - РИА Новости, 03.10.2022
Внешний долг Китая во втором квартале сократился на 3%
По состоянию на конец июня 2022 года непогашенный внешний долг Китая составил 2,63 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные данные Государственного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:39
2022-10-03T11:39
2022-10-03T11:39
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 3 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец июня 2022 года непогашенный внешний долг Китая составил 2,63 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные данные Государственного управления валютного контроля КНР.Как отметили в ведомстве, по сравнению с концом марта сумма долга сократилась на 74,2 миллиарда долларов, или на 3%.Заместитель главы госуправления Ван Чуньин объяснила сокращение внешнего долга, главным образом, фактором пересчета обменного курса.По ее словам, доля среднесрочных и долгосрочных долговых обязательств в общей структуре внешнего долга составила на конец июня 46%, что на 1 процентный пункт ниже уровня, зафиксированного на конец марта.Отметив сложную внешнюю ситуацию, понижательное давление в глобальной экономике и нестабильность мирового финансового рынка, Ван Чуньин спрогнозировала, что в краткосрочной перспективе размер внешнего долга Китая сохранит колебания в узком диапазоне."Основные индикаторы внешнего долга находятся в пределах международно признанных пороговых значений, сопутствующие риски в целом контролируемы", -- добавила она.
https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
МОСКВА, 3 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. По состоянию на конец июня 2022 года непогашенный внешний долг Китая составил 2,63 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные данные Государственного управления валютного контроля КНР.
Как отметили в ведомстве, по сравнению с концом марта сумма долга сократилась на 74,2 миллиарда долларов, или на 3%.
Заместитель главы госуправления Ван Чуньин объяснила сокращение внешнего долга, главным образом, фактором пересчета обменного курса.
По ее словам, доля среднесрочных и долгосрочных долговых обязательств в общей структуре внешнего долга составила на конец июня 46%, что на 1 процентный пункт ниже уровня, зафиксированного на конец марта.
Отметив сложную внешнюю ситуацию, понижательное давление в глобальной экономике и нестабильность мирового финансового рынка, Ван Чуньин спрогнозировала, что в краткосрочной перспективе размер внешнего долга Китая
сохранит колебания в узком диапазоне.
"Основные индикаторы внешнего долга находятся в пределах международно признанных пороговых значений, сопутствующие риски в целом контролируемы", -- добавила она.