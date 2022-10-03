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Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 03.10.2022
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Культура
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Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 03.10.2022
Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Семейный фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 31,4 миллиона... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:08
2022-10-03T12:08
культура
новости культуры
александр баршак
идрис эльба
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кинопрокат
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Семейный фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 31,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В картине рассказывается о том, как Красная Шапочка узнает о судьбе отца и пытается спасти родной город от волков. Девочке предстоит взглянуть страху в глаза и найти свое предназначение.Вторую строчку занял фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний". В его кассе — 21,8 миллиона рублей. Один из главных героев — Джинн (Идрис Эльба). Перед глазами магического создания проносились эпохи, хозяева сосуда, где он заперт, сменялись, но так и не успевали освободить его. В наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи (Тильда Суинтон) — выдающейся ученой в области литературы. Но она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. На третьем месте — приключенческий фильм "Эра выживания" со сборами 17,5 миллионов рублей. В фильме представлена Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.Четвертым стал хоррор "Джиперс криперс: Возрожденный". Он заработал 10,5 миллионов рублей. Девушка Лейн вместе со своим парнем приехала на Horror Hound Festival. Там ее начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное и она находится в эпицентре ужасающего события.Замыкает пятерку лидеров российская лента "Далекие близкие" Ивана Соснина с кассой 10,1 миллиона рублей. Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. У него есть сын Миша, но с ним он практически перестал общаться. Родные отдалились друг от друга. Все меняется, когда парень дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в гаджете, регистрируется в социальных сетях и случайно добавляет в друзья одну незнакомую женщину — завязывается переписка. Он решает сделать сюрприз и приехать в гости к своей возлюбленной, поэтому напрашивается попутчиком к своему сыну — тот занимается перегоном машин. Вместе им предстоит проехать через всю страну.
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новости культуры, александр баршак, идрис эльба, снг, россия, кино и сериалы, кинопрокат, сборы, тильда суинтон, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Александр Баршак, Идрис Эльба, СНГ, Россия, Кино и сериалы, Кинопрокат, Сборы, Тильда Суинтон, что посмотреть
12:08 03.10.2022
 
Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм "Красная шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 31,4 миллиона

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Красная Шапочка"
Кадр из фильма Красная Шапочка
© Централ Партнершип (2022)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Семейный фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 31,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В картине рассказывается о том, как Красная Шапочка узнает о судьбе отца и пытается спасти родной город от волков. Девочке предстоит взглянуть страху в глаза и найти свое предназначение.
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Вторую строчку занял фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний". В его кассе — 21,8 миллиона рублей. Один из главных героев — Джинн (Идрис Эльба). Перед глазами магического создания проносились эпохи, хозяева сосуда, где он заперт, сменялись, но так и не успевали освободить его. В наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи (Тильда Суинтон) — выдающейся ученой в области литературы. Но она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания.
На третьем месте — приключенческий фильм "Эра выживания" со сборами 17,5 миллионов рублей. В фильме представлена Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.
© 10.80 Films, 2022Кадр из фильма "Эра выживания"
Кадр из фильма Эра выживания
© 10.80 Films, 2022
Кадр из фильма "Эра выживания"
Четвертым стал хоррор "Джиперс криперс: Возрожденный". Он заработал 10,5 миллионов рублей. Девушка Лейн вместе со своим парнем приехала на Horror Hound Festival. Там ее начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное и она находится в эпицентре ужасающего события.
© Village Studios (II) (2022)Кадр из фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный"
Кадр из фильма Джиперс Криперс: Возрожденный
1 из 2
Кадр из фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный"
© Village Studios (II) (2022)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Далекие близкие"
Кадр из фильма Далекие близкие
2 из 2
Кадр из фильма "Далекие близкие"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 2
Кадр из фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный"
© Village Studios (II) (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Далекие близкие"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Замыкает пятерку лидеров российская лента "Далекие близкие" Ивана Соснина с кассой 10,1 миллиона рублей. Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. У него есть сын Миша, но с ним он практически перестал общаться. Родные отдалились друг от друга. Все меняется, когда парень дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в гаджете, регистрируется в социальных сетях и случайно добавляет в друзья одну незнакомую женщину — завязывается переписка. Он решает сделать сюрприз и приехать в гости к своей возлюбленной, поэтому напрашивается попутчиком к своему сыну — тот занимается перегоном машин. Вместе им предстоит проехать через всю страну.
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