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Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" - РИА Новости, 03.10.2022
Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Райана Куглера, сообщает Collider. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:51
2022-10-03T18:51
2022-10-03T18:51
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Райана Куглера, сообщает Collider. В ролике показано прощание с Т’Чаллой, королем Ваканды, и дается намек на то, кому перейдет мантия Черной пантеры. Кроме того, в видео представлен новый персонаж франшизы — Нэмор (Теноч Уэрт). В комиксах впервые он появился в 1939 году. В графических романах он часто изображался как антигерой. Его отец — человек, а мать принцесса подводного царства. Кроме сверхчеловеческой силы и способности долго находиться под водой, Нэмор еще умеет летать. Предыдущий фильм о Черной пантере вышел в 2018 году и стал хитом. Главную роль в нем сыграл Чезвик Боузман. В 2020 году актер умер от рака. Ему было 43 года. Планируется, что премьера фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" состоится 11 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, marvel comics, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Marvel Comics, что посмотреть
Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Райана Куглера
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Райана Куглера, сообщает
Collider.
В ролике показано прощание с Т’Чаллой, королем Ваканды, и дается намек на то, кому перейдет мантия Черной пантеры.
Кроме того, в видео представлен новый персонаж франшизы — Нэмор (Теноч Уэрт). В комиксах впервые он появился в 1939 году. В графических романах он часто изображался как антигерой. Его отец — человек, а мать принцесса подводного царства. Кроме сверхчеловеческой силы и способности долго находиться под водой, Нэмор еще умеет летать.
Предыдущий фильм о Черной пантере вышел в 2018 году и стал хитом. Главную роль в нем сыграл Чезвик Боузман. В 2020 году актер умер от рака. Ему было 43 года.
Планируется, что премьера фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" состоится 11 ноября.