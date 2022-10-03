https://ria.ru/20221003/kino-1821235956.html

Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" - РИА Новости, 03.10.2022

Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Райана Куглера, сообщает Collider. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:51

2022-10-03T18:51

2022-10-03T18:51

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" Райана Куглера, сообщает Collider. В ролике показано прощание с Т’Чаллой, королем Ваканды, и дается намек на то, кому перейдет мантия Черной пантеры. Кроме того, в видео представлен новый персонаж франшизы — Нэмор (Теноч Уэрт). В комиксах впервые он появился в 1939 году. В графических романах он часто изображался как антигерой. Его отец — человек, а мать принцесса подводного царства. Кроме сверхчеловеческой силы и способности долго находиться под водой, Нэмор еще умеет летать. Предыдущий фильм о Черной пантере вышел в 2018 году и стал хитом. Главную роль в нем сыграл Чезвик Боузман. В 2020 году актер умер от рака. Ему было 43 года. Планируется, что премьера фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" состоится 11 ноября.

https://ria.ru/20220929/serial-1820388235.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, marvel comics, что посмотреть