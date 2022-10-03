https://ria.ru/20221003/kino-1821214369.html

Фильмы Гаспара Ноэ и Бертрана Бонелло покажут в 17 городах России

Фильмы Гаспара Ноэ и Бертрана Бонелло покажут в 17 городах России - РИА Новости, 03.10.2022

Фильмы Гаспара Ноэ и Бертрана Бонелло покажут в 17 городах России

Фильмы "Вихрь" Гаспара Ноэ, "Кома" Бертрана Бонелло и другие проекты зарубежных режиссеров покажут в "ГЭС-2" с 4 по 22 октября, а с 14 по 23 октября – еще в 16... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:58

2022-10-03T17:58

2022-10-03T18:00

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фильмы "Вихрь" Гаспара Ноэ, "Кома" Бертрана Бонелло и другие проекты зарубежных режиссеров покажут в "ГЭС-2" с 4 по 22 октября, а с 14 по 23 октября – еще в 16 городах России в программе "Артхаус: Эпизод 1", сообщает пресс-служба дома культуры.Этот проект состоит из четырех эпизодов. Реализовать их планируется до конца 2023 года. Каждый будет посвящен определенной теме, вокруг которой построят кинопрограмму и серию публичных дискуссий. Его цель — "исследование киноаудитории, взаимодействие с сообществом и вовлечение его в сопрограммирование", рассказали в Доме культуры.Показы в "ГЭС‑2" посвятят отсутствию взаимопонимания в современном обществе и поиску возможностей для диалога. Помимо "Комы" и "Вихря" зрителям представят "Нитрам" Джастина Курзеля, "Дела человеческие" Ивана Атталя, "Под облаками" Жюли Лекустр и Эммануэля Марре, "Больше чем никогда" Эмили Атеф. Фильм Квентина Дюпье "Невероятно, но факт" покажут только в региональной программе.Завершится первый эпизод проекта в Екатеринбурге 21–23 октября.Программу "Артхаус: Эпизод 1" Дом культуры "ГЭС-2" создает совместно с творческим объединением Arthouse.

https://ria.ru/20221003/kinoprokat-1821100881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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