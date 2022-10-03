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ВСУ нанесли удары по селам в Херсонской области, один человек погиб
ВСУ нанесли удары по селам в Херсонской области, один человек погиб - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ нанесли удары по селам в Херсонской области, один человек погиб
Один человек убит, еще четверо мирных жителей пострадали в результате ракетных ударов по селам Херсонской области в понедельник, сообщает Минздрав Херсонской... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:09
2022-10-03T21:09
2022-10-03T21:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Один человек убит, еще четверо мирных жителей пострадали в результате ракетных ударов по селам Херсонской области в понедельник, сообщает Минздрав Херсонской области."Сегодня, 3 октября 2022 года, украинские националисты нанесли ракетные удары по селам Казацкое, Брускинское и Чкалово Херсонской области. В результате пострадало четыре человека. К несчастью, оидн человек погиб. Все они мирные - жители", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Херсонской области, опубликованном в понедельник."Все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь"- сказано в сообщении.
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РИА Новости
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
21:09 03.10.2022 (обновлено: 21:33 03.10.2022)
ВСУ нанесли удары по селам в Херсонской области, один человек погиб
ВСУ нанесли ракетные удары по селам в Херсонской области, один человек погиб