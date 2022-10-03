https://ria.ru/20221003/kherson-1821252529.html

Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели

Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели - РИА Новости, 03.10.2022

Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели

Газоснабжение Каховского района, приостановленное из-за ракетного удара по газопроводу в Херсонской области, восстановят до конца недели, сообщила в понедельник РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:44

2022-10-03T18:44

2022-10-03T18:44

херсонская область

новая каховка

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783315642_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9ee670ebacd453af0930c57a2695acec.jpg

ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Газоснабжение Каховского района, приостановленное из-за ракетного удара по газопроводу в Херсонской области, восстановят до конца недели, сообщила в понедельник администрация района."Газоснабжение в Новокаховском городском округе будет восстановлено до конца текущей недели", - говорится в сообщении администрации.В администрации уточнили, что по состоянию на конец рабочего дня 3 октября завершены работы по подключению потребителей к газоснабжению в населенных пунктах Корсунка, Песчаное, Новые Лагеря, Днепряны, в Рабочем поселке в Новой Каховке."Возобновление газоснабжения в других районах города будет произведено в ближайшие дни и завершено полностью до конца текущей недели", - говорится в сообщении.Украинские войска 29 сентября нанесли ракетный удар по газопроводу в Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район.

https://ria.ru/20220815/gazosnabzhenie-1809745003.html

https://ria.ru/20221003/vzryv-1821138943.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, жкх