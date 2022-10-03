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Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели - РИА Новости, 03.10.2022
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Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели
Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели - РИА Новости, 03.10.2022
Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели
Газоснабжение Каховского района, приостановленное из-за ракетного удара по газопроводу в Херсонской области, восстановят до конца недели, сообщила в понедельник РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:44
2022-10-03T18:44
херсонская область
новая каховка
жкх
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Газоснабжение Каховского района, приостановленное из-за ракетного удара по газопроводу в Херсонской области, восстановят до конца недели, сообщила в понедельник администрация района."Газоснабжение в Новокаховском городском округе будет восстановлено до конца текущей недели", - говорится в сообщении администрации.В администрации уточнили, что по состоянию на конец рабочего дня 3 октября завершены работы по подключению потребителей к газоснабжению в населенных пунктах Корсунка, Песчаное, Новые Лагеря, Днепряны, в Рабочем поселке в Новой Каховке."Возобновление газоснабжения в других районах города будет произведено в ближайшие дни и завершено полностью до конца текущей недели", - говорится в сообщении.Украинские войска 29 сентября нанесли ракетный удар по газопроводу в Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район.
https://ria.ru/20220815/gazosnabzhenie-1809745003.html
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, жкх
Херсонская область , Новая Каховка, ЖКХ
18:44 03.10.2022
 
Газоснабжение Каховского района восстановят до конца недели

Поврежденный при ракетном ударе газопровод в Каховском районе восстановят до конца недели

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТрубопровод главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области
Трубопровод главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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Трубопровод главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Газоснабжение Каховского района, приостановленное из-за ракетного удара по газопроводу в Херсонской области, восстановят до конца недели, сообщила в понедельник администрация района.
"Газоснабжение в Новокаховском городском округе будет восстановлено до конца текущей недели", - говорится в сообщении администрации.
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Газоснабжение Херсонской области наладят со стороны Крыма
В администрации уточнили, что по состоянию на конец рабочего дня 3 октября завершены работы по подключению потребителей к газоснабжению в населенных пунктах Корсунка, Песчаное, Новые Лагеря, Днепряны, в Рабочем поселке в Новой Каховке.
"Возобновление газоснабжения в других районах города будет произведено в ближайшие дни и завершено полностью до конца текущей недели", - говорится в сообщении.
Украинские войска 29 сентября нанесли ракетный удар по газопроводу в Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район.
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