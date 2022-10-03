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ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию

ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию - РИА Новости, 03.10.2022

ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию

Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:02

2022-10-03T16:02

2022-10-03T16:04

политика

россия

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

херсонская область

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.

https://ria.ru/20221003/ssha-1821169404.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

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политика, россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, херсонская область , донецкая народная республика, референдум в донбассе