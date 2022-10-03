https://ria.ru/20221003/kherson-1821193183.html
ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию
ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию - РИА Новости, 03.10.2022
ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:02
2022-10-03T16:02
2022-10-03T16:04
политика
россия
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
херсонская область
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.
https://ria.ru/20221003/ssha-1821169404.html
россия
херсонская область
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политика, россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, херсонская область , донецкая народная республика, референдум в донбассе
Политика, Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
16:02 03.10.2022 (обновлено: 16:04 03.10.2022)
ГД приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в Россию
Госдума приняла конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России