https://ria.ru/20221003/kherson-1821165122.html
ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России
ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Херсонской области в состав России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:37
2022-10-03T14:37
2022-10-03T14:40
россия
херсонская область
владимир путин
политика
александр башкин
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Херсонской области в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
https://ria.ru/20221003/dnr-1821163437.html
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россия, херсонская область , владимир путин, политика, александр башкин, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Политика, Александр Башкин, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях
14:37 03.10.2022 (обновлено: 14:40 03.10.2022)
ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России
Госдума ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России