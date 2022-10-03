https://ria.ru/20221003/kherson-1821165122.html

ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России

ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России - РИА Новости, 03.10.2022

ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Херсонской области в состав России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:37

2022-10-03T14:37

2022-10-03T14:40

россия

херсонская область

владимир путин

политика

александр башкин

донецкая народная республика

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Херсонской области в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.

https://ria.ru/20221003/dnr-1821163437.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

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россия, херсонская область , владимир путин, политика, александр башкин, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях