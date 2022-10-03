https://ria.ru/20221003/kherson-1821104962.html

В Херсоне прогремели три взрыва

В Херсоне прогремели три взрыва - РИА Новости, 03.10.2022

В Херсоне прогремели три взрыва

Три громких взрыва были слышны в центре Херсона, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:38

2022-10-03T11:38

2022-10-03T11:46

херсон

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украина

херсонская область

пво

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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Три громких взрыва были слышны в центре Херсона, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО пока нет.

https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975416.html

херсон

украина

херсонская область

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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