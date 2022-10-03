https://ria.ru/20221003/kherson-1821104962.html
В Херсоне прогремели три взрыва
В Херсоне прогремели три взрыва - РИА Новости, 03.10.2022
В Херсоне прогремели три взрыва
Три громких взрыва были слышны в центре Херсона, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:38
2022-10-03T11:38
2022-10-03T11:46
херсон
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Три громких взрыва были слышны в центре Херсона, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО пока нет.
https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975416.html
херсон
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, в мире, украина, херсонская область , пво
Херсон, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , ПВО
11:38 03.10.2022 (обновлено: 11:46 03.10.2022)
В Херсоне прогремели три взрыва
В центре Херсона прогремели три взрыва, по предварительным данным, работает ПВО