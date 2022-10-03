https://ria.ru/20221003/kazn-1821130596.html

ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России

ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.10.2022

ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России

Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:56

2022-10-03T12:56

2022-10-03T13:06

донецкая народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

днр

в мире

украина

донецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802026889_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_506fdacd507a1a1d0ded5c32c5e53ab4.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной казни, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о смертной казни в ДНР.

https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html

донецкая народная республика

россия

украина

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), днр, в мире, украина, донецкая область