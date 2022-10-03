https://ria.ru/20221003/kazn-1821130596.html
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.10.2022
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России
Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:56
2022-10-03T12:56
2022-10-03T13:06
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
днр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной казни, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о смертной казни в ДНР.
https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), днр, в мире, украина, донецкая область
Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ДНР, В мире, Украина, Донецкая область
12:56 03.10.2022 (обновлено: 13:06 03.10.2022)
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России
Замглавы МИД России Иванов заявил, что ДНР собирается отказаться от смертной казни