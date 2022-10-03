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ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.10.2022
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ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.10.2022
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России
Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:56
2022-10-03T13:06
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
днр
в мире
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной казни, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о смертной казни в ДНР.
https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html
донецкая народная республика
россия
украина
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донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), днр, в мире, украина, донецкая область
Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ДНР, В мире, Украина, Донецкая область
12:56 03.10.2022 (обновлено: 13:06 03.10.2022)
 
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД России

Замглавы МИД России Иванов заявил, что ДНР собирается отказаться от смертной казни

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание посольства Донецкой народной республики в Грохольском переулке в Москве
Здание посольства Донецкой народной республики в Грохольском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание посольства Донецкой народной республики в Грохольском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в пятницу, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной казни, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о смертной казни в ДНР.
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДНРВ миреУкраинаДонецкая область
 
 
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