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Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку - РИА Новости, 03.10.2022
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Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку
Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку - РИА Новости, 03.10.2022
Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку
Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:11
2022-10-03T17:11
россия
казахстан
западно-казахстанская область
мвд казахстана
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АЛМА-АТА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.Ранее МВД сообщало, что 30 сентября около одного из ночных клубов Уральска полицейские задержали граждан России, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой. После задержания иностранцам было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток по административным статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Нарушение тишины". Тогда же сообщалось, что суд позже рассмотрит вопрос о дальнейшем пребывании вышеуказанных граждан РФ на территории Казахстана."Сегодня специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", - сообщила пресс-служба МВД в понедельник.В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех гражданах РФ, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.
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россия, казахстан, западно-казахстанская область, мвд казахстана
Россия, Казахстан, Западно-Казахстанская область, МВД Казахстана
17:11 03.10.2022
 
Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку

В казахстанском Уральске суд решил выдворить из страны четверых россиян за пьяную драку

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкНа российско-казахстанской границе
На российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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На российско-казахстанской границе. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
Ранее МВД сообщало, что 30 сентября около одного из ночных клубов Уральска полицейские задержали граждан России, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой. После задержания иностранцам было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток по административным статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Нарушение тишины". Тогда же сообщалось, что суд позже рассмотрит вопрос о дальнейшем пребывании вышеуказанных граждан РФ на территории Казахстана.
"Сегодня специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", - сообщила пресс-служба МВД в понедельник.
В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех гражданах РФ, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.
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РоссияКазахстанЗападно-Казахстанская областьМВД Казахстана
 
 
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