https://ria.ru/20221003/kazakhstan-1821221503.html

Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку

Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку - РИА Новости, 03.10.2022

Казахстан выдворит четверых россиян из страны за пьяную драку

Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:11

2022-10-03T17:11

2022-10-03T17:11

россия

казахстан

западно-казахстанская область

мвд казахстана

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АЛМА-АТА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.Ранее МВД сообщало, что 30 сентября около одного из ночных клубов Уральска полицейские задержали граждан России, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой. После задержания иностранцам было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток по административным статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Нарушение тишины". Тогда же сообщалось, что суд позже рассмотрит вопрос о дальнейшем пребывании вышеуказанных граждан РФ на территории Казахстана."Сегодня специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", - сообщила пресс-служба МВД в понедельник.В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех гражданах РФ, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.

https://realty.ria.ru/20221003/kazakhstan-1821196404.html

россия

казахстан

западно-казахстанская область

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россия, казахстан, западно-казахстанская область, мвд казахстана