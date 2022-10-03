https://ria.ru/20221003/katar-1821248118.html

Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины

Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины - РИА Новости, 03.10.2022

Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины

Катар выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечая необходимость диалога, говорится в заявлении МИД Катара в сети микроблогов... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:29

2022-10-03T18:29

2022-10-03T18:29

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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Катар выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечая необходимость диалога, говорится в заявлении МИД Катара в сети микроблогов Twitter.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Государство Катар с большой обеспокоенностью следит за текущим развитием российско-украинского кризиса, связанного с объявлением Россией об аннексии украинских земель, и подчеркивает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, считает необходимым вести диалог для разрешения кризиса", - отмечается в заявлении.Катарский МИД заявил, что Катар выступает за соблюдение устава ООН и общепризнанных принципов международного права, включая обязательства разрешать международные споры мирным путем. Внешнеполитическое ведомство Катара еще раз заявило о готовности Дохи "внести свой вклад в любые международные и региональные усилия, направленные на поиск немедленного мирного решения этого кризиса, а также поддерживать открытыми каналы связи со всеми заинтересованными сторонами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20221002/araby-1821039372.html

https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821236862.html

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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