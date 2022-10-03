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Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины - РИА Новости, 03.10.2022
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Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины
Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины - РИА Новости, 03.10.2022
Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины
Катар выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечая необходимость диалога, говорится в заявлении МИД Катара в сети микроблогов... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:29
2022-10-03T18:29
в мире
россия
катар
украина
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Катар выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечая необходимость диалога, говорится в заявлении МИД Катара в сети микроблогов Twitter.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Государство Катар с большой обеспокоенностью следит за текущим развитием российско-украинского кризиса, связанного с объявлением Россией об аннексии украинских земель, и подчеркивает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, считает необходимым вести диалог для разрешения кризиса", - отмечается в заявлении.Катарский МИД заявил, что Катар выступает за соблюдение устава ООН и общепризнанных принципов международного права, включая обязательства разрешать международные споры мирным путем. Внешнеполитическое ведомство Катара еще раз заявило о готовности Дохи "внести свой вклад в любые международные и региональные усилия, направленные на поиск немедленного мирного решения этого кризиса, а также поддерживать открытыми каналы связи со всеми заинтересованными сторонами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20221002/araby-1821039372.html
https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821236862.html
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в мире, россия, катар, украина
В мире, Россия, Катар, Украина
18:29 03.10.2022
 
Катар заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины

МИД Катара заявил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины

© Depositphotos / Paul CowanГосударственная мечеть Катара в Дохе
Государственная мечеть Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Depositphotos / Paul Cowan
Государственная мечеть Катара в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Катар выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечая необходимость диалога, говорится в заявлении МИД Катара в сети микроблогов Twitter.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 21:57
Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт
"Государство Катар с большой обеспокоенностью следит за текущим развитием российско-украинского кризиса, связанного с объявлением Россией об аннексии украинских земель, и подчеркивает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, считает необходимым вести диалог для разрешения кризиса", - отмечается в заявлении.
Катарский МИД заявил, что Катар выступает за соблюдение устава ООН и общепризнанных принципов международного права, включая обязательства разрешать международные споры мирным путем. Внешнеполитическое ведомство Катара еще раз заявило о готовности Дохи "внести свой вклад в любые международные и региональные усилия, направленные на поиск немедленного мирного решения этого кризиса, а также поддерживать открытыми каналы связи со всеми заинтересованными сторонами".
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
17:52
Премьер Франции призвала не игнорировать Россию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
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