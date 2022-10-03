https://ria.ru/20221003/karabakh-1821286760.html

Видео расстрела армянских военнопленных передали в ЕСПЧ и Международный суд

Видео расстрела армянских военнопленных передали в ЕСПЧ и Международный суд - РИА Новости, 03.10.2022

Видео расстрела армянских военнопленных передали в ЕСПЧ и Международный суд

В Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН передано распространенное в соцсетях видео расстрела армянских военнопленных азербайджанскими... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:15

2022-10-03T21:15

2022-10-03T21:17

в мире

азербайджан

армения

оон

европейский суд

ситуация на армяно-азербайджанской границе

евросоюз

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ЕРЕВАН, 3 сен - РИА Новости. В Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН передано распространенное в соцсетях видео расстрела армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими, сообщили в аппарате представителя страны по международным правовым вопросам."В рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН по поводу защиты прав армянских военнопленных, в указанные суды передано видео убийства армянских военнослужащих, распространенное в социальных сетях 2 октября. Еще раз подчеркнут факт нарушения Азербайджаном основных прав этнических армян", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". Кроме того, накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".

https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html

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в мире, азербайджан, армения, оон, европейский суд, ситуация на армяно-азербайджанской границе, евросоюз