https://ria.ru/20221003/izbienie-1821093253.html

Пассажира московского метро избили за внешний вид

Пассажира московского метро избили за внешний вид - РИА Новости, 03.10.2022

Пассажира московского метро избили за внешний вид

Московские полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира метро, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:50

2022-10-03T10:50

2022-10-03T14:17

происшествия

россия

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821104469_21:0:2318:1292_1920x0_80_0_0_c9107f9c9f2cc7cd32621f572942b034.png

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира метро, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, инцидент произошел на станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии."К 37-летнему мужчине подошел неизвестный, который невнятно высказывал свои претензии к его внешнему виду. После чего агрессивно настроенный пассажир нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами в область головы и тела и скрылся с места происшествия", — говорится в релизе.В итоге пострадавшему потребовалась помощь медиков, а его обидчика, 30-летнего приезжего, задержали. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело о побоях. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.Когда именно случился конфликт, в полиции не рассказали.

https://ria.ru/20220203/sud-1770869275.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московский метрополитен