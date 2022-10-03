https://ria.ru/20221003/izbienie-1821093253.html
Пассажира московского метро избили за внешний вид
Пассажира московского метро избили за внешний вид - РИА Новости, 03.10.2022
Пассажира московского метро избили за внешний вид
Московские полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира метро, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:50
2022-10-03T10:50
2022-10-03T14:17
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира метро, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, инцидент произошел на станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии."К 37-летнему мужчине подошел неизвестный, который невнятно высказывал свои претензии к его внешнему виду. После чего агрессивно настроенный пассажир нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами в область головы и тела и скрылся с места происшествия", — говорится в релизе.В итоге пострадавшему потребовалась помощь медиков, а его обидчика, 30-летнего приезжего, задержали. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело о побоях. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.Когда именно случился конфликт, в полиции не рассказали.
https://ria.ru/20220203/sud-1770869275.html
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происшествия, россия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Московский метрополитен
10:50 03.10.2022 (обновлено: 14:17 03.10.2022)
Пассажира московского метро избили за внешний вид
В Москве задержали подозреваемого в избиении пассажира на станции метро "Кунцевская"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Московские полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира метро, сообщила
пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел на станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии.
"К 37-летнему мужчине подошел неизвестный, который невнятно высказывал свои претензии к его внешнему виду. После чего агрессивно настроенный пассажир нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами в область головы и тела и скрылся с места происшествия", — говорится в релизе.
В итоге пострадавшему потребовалась помощь медиков, а его обидчика, 30-летнего приезжего, задержали.
Отдел дознания УВД на Московском метрополитене
возбудил уголовное дело о побоях. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
Когда именно случился конфликт, в полиции не рассказали.