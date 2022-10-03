https://ria.ru/20221003/italiya-1821149227.html

МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов

МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов

Италия совместно с союзниками рассмотрит новые ограничительные меры против Москвы в связи с конфликтом на Украине и осуждает итоги референдумов и вхождение в РФ РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:49

2022-10-03T13:49

2022-10-03T14:32

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Италия совместно с союзниками рассмотрит новые ограничительные меры против Москвы в связи с конфликтом на Украине и осуждает итоги референдумов и вхождение в РФ новых регионов, заявил генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи послу РФ в Риме Сергею Разову.Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Как заявил генсекретарь МИД Италии, вызов российского посла в итальянское министерство прошел в рамках "скоординированных действий" с партнерами по ЕС, которые также вызывают глав российских дипмиссий в свои министерства, чтобы "передать Москве общий четкий и однозначный сигнал"."Я выразил послу Разову самое твердое осуждение Италии в связи с фарсовыми референдумами в украинских регионах Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья", - заявил Секуи в эфире новостного телеканала Rainews24.Генсек МИД утверждает, что Москва провела эти референдумы "незаконным образом"."Я сообщил, что через свои действия Россия ставит под серьезную угрозу мировую безопасность", - добавил он."Я заявил послу, что Италия будет полностью на стороне с государствами-партнерами в оценке дальнейших ограничительных мер против незаконных действий России в качестве мирного инструмента давления", - отметил представитель итальянского МИД.Он добавил, что "поддержка Украине на всем протяжении необходимого времени" будет продолжена, и подчеркнул, что в ходе разговора не была затронута тема диверсий на газопроводах "Северный поток".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821109503.html

https://ria.ru/20221003/granitsy-1821119626.html

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Владимир Лаврентьев

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