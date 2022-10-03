Рейтинг@Mail.ru
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/italiya-1821149227.html
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов
Италия совместно с союзниками рассмотрит новые ограничительные меры против Москвы в связи с конфликтом на Украине и осуждает итоги референдумов и вхождение в РФ РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:49
2022-10-03T14:32
в мире
сергей разов
россия
италия
мид италии
референдумы на освобожденных территориях
референдум
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Италия совместно с союзниками рассмотрит новые ограничительные меры против Москвы в связи с конфликтом на Украине и осуждает итоги референдумов и вхождение в РФ новых регионов, заявил генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи послу РФ в Риме Сергею Разову.Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Как заявил генсекретарь МИД Италии, вызов российского посла в итальянское министерство прошел в рамках "скоординированных действий" с партнерами по ЕС, которые также вызывают глав российских дипмиссий в свои министерства, чтобы "передать Москве общий четкий и однозначный сигнал"."Я выразил послу Разову самое твердое осуждение Италии в связи с фарсовыми референдумами в украинских регионах Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья", - заявил Секуи в эфире новостного телеканала Rainews24.Генсек МИД утверждает, что Москва провела эти референдумы "незаконным образом"."Я сообщил, что через свои действия Россия ставит под серьезную угрозу мировую безопасность", - добавил он."Я заявил послу, что Италия будет полностью на стороне с государствами-партнерами в оценке дальнейших ограничительных мер против незаконных действий России в качестве мирного инструмента давления", - отметил представитель итальянского МИД.Он добавил, что "поддержка Украине на всем протяжении необходимого времени" будет продолжена, и подчеркнул, что в ходе разговора не была затронута тема диверсий на газопроводах "Северный поток".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html
https://ria.ru/20221003/posol-1821109503.html
https://ria.ru/20221003/granitsy-1821119626.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей разов, россия, италия, мид италии, референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Разов, Россия, Италия, МИД Италии, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум, Референдум в Донбассе, Санкции, Санкции в отношении России
13:49 03.10.2022 (обновлено: 14:32 03.10.2022)
 
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов

МИД Италии выразил послу России Разову осуждение из-за референдумов и пригрозил санкциями

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Италия совместно с союзниками рассмотрит новые ограничительные меры против Москвы в связи с конфликтом на Украине и осуждает итоги референдумов и вхождение в РФ новых регионов, заявил генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи послу РФ в Риме Сергею Разову.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
12:53
Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов
Как заявил генсекретарь МИД Италии, вызов российского посла в итальянское министерство прошел в рамках "скоординированных действий" с партнерами по ЕС, которые также вызывают глав российских дипмиссий в свои министерства, чтобы "передать Москве общий четкий и однозначный сигнал".
"Я выразил послу Разову самое твердое осуждение Италии в связи с фарсовыми референдумами в украинских регионах Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья", - заявил Секуи в эфире новостного телеканала Rainews24.
Генсек МИД утверждает, что Москва провела эти референдумы "незаконным образом".
"Я сказал послу Разову, чтоб Италия не признаёт и признает их итоги. Я призвал российские власти отозвать эти незаконные меры и отвести российские войска с украинской территории немедленно, полностью и без условий", - сказал Секуи.
"Я сообщил, что через свои действия Россия ставит под серьезную угрозу мировую безопасность", - добавил он.
"Я заявил послу, что Италия будет полностью на стороне с государствами-партнерами в оценке дальнейших ограничительных мер против незаконных действий России в качестве мирного инструмента давления", - отметил представитель итальянского МИД.
Он добавил, что "поддержка Украине на всем протяжении необходимого времени" будет продолжена, и подчеркнул, что в ходе разговора не была затронута тема диверсий на газопроводах "Северный поток".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
11:51
Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
12:30
В Кремле ответили на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
 
В миреСергей РазовРоссияИталияМИД ИталииРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендумРеферендум в ДонбассеСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала