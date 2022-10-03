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Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков - РИА Новости, 03.10.2022
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Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков
Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков - РИА Новости, 03.10.2022
Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков
Недавние беспорядки и протесты в Иране, начавшиеся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов, были спланированы Вашингтоном... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:08
2022-10-03T17:05
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
тель-авив
протесты в иране
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Недавние беспорядки и протесты в Иране, начавшиеся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов, были спланированы Вашингтоном и Тель-Авивом, заявил в понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."Я с определенностью заявляю, что эти беспорядки и нестабильность были спланированы США и израильским режимом, а их подчиненные и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им в этом деле", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.Ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, начавшихся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
https://ria.ru/20220920/iran-1818017930.html
иран
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в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, тель-авив, протесты в иране
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Тель-Авив, Протесты в Иране
14:08 03.10.2022 (обновлено: 17:05 03.10.2022)
 
Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Недавние беспорядки и протесты в Иране, начавшиеся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов, были спланированы Вашингтоном и Тель-Авивом, заявил в понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Я с определенностью заявляю, что эти беспорядки и нестабильность были спланированы США и израильским режимом, а их подчиненные и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им в этом деле", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.
Ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, начавшихся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
В результате, на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 04:20
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В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиТель-АвивПротесты в Иране
 
 
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