https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821171192.html

В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность

В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность - РИА Новости, 03.10.2022

В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность

Интеграция РФ и Белоруссии прошла проверку на прочность в условиях невиданного политического и экономического давления, заявил глава правительства Белоруссии... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:52

2022-10-03T14:52

2022-10-03T15:46

роман головченко

россия

белоруссия

михаил мишустин

союзное государство

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Интеграция РФ и Белоруссии прошла проверку на прочность в условиях невиданного политического и экономического давления, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Сегодня в условиях невиданного политического и экономического давления наша интеграция прошла определенный серьезный этап проверки на прочность, доказав свою эффективность и готовность противостоять любым вызовам и угрозам", - сказал он.Головченко напомнил, что на прошлой неделе было подписано межправсоглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, и о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения."То есть, мы идем вперед достаточно быстро. Создаем необходимые правовые рамки и прописываем необходимый алгоритм для успешной реализации на практике этих проектов", - констатировал он.Головченко назвал важнейшей целью упрочнение технологического суверенитета Союзного государства в особо чувствительных областях и формирование единой справедливой конкурентной среды для предприятий Белоруссии и России.

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html

https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html

россия

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роман головченко, россия, белоруссия, михаил мишустин, союзное государство