https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821171192.html
В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность
В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность - РИА Новости, 03.10.2022
В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность
Интеграция РФ и Белоруссии прошла проверку на прочность в условиях невиданного политического и экономического давления, заявил глава правительства Белоруссии... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:52
2022-10-03T14:52
2022-10-03T15:46
роман головченко
россия
белоруссия
михаил мишустин
союзное государство
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Интеграция РФ и Белоруссии прошла проверку на прочность в условиях невиданного политического и экономического давления, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Сегодня в условиях невиданного политического и экономического давления наша интеграция прошла определенный серьезный этап проверки на прочность, доказав свою эффективность и готовность противостоять любым вызовам и угрозам", - сказал он.Головченко напомнил, что на прошлой неделе было подписано межправсоглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, и о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения."То есть, мы идем вперед достаточно быстро. Создаем необходимые правовые рамки и прописываем необходимый алгоритм для успешной реализации на практике этих проектов", - констатировал он.Головченко назвал важнейшей целью упрочнение технологического суверенитета Союзного государства в особо чувствительных областях и формирование единой справедливой конкурентной среды для предприятий Белоруссии и России.
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html
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роман головченко, россия, белоруссия, михаил мишустин, союзное государство
Роман Головченко, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Союзное государство
14:52 03.10.2022 (обновлено: 15:46 03.10.2022)
В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность
Глава правительства Белоруссии Головченко: интеграция с Россией доказала эффективность
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Интеграция РФ и Белоруссии прошла проверку на прочность в условиях невиданного политического и экономического давления, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Сегодня в условиях невиданного политического и экономического давления наша интеграция прошла определенный серьезный этап проверки на прочность, доказав свою эффективность и готовность противостоять любым вызовам и угрозам", - сказал он.
Головченко напомнил, что на прошлой неделе было подписано межправсоглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, и о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения.
"То есть, мы идем вперед достаточно быстро. Создаем необходимые правовые рамки и прописываем необходимый алгоритм для успешной реализации на практике этих проектов", - констатировал он.
Головченко назвал важнейшей целью упрочнение технологического суверенитета Союзного государства в особо чувствительных областях и формирование единой справедливой конкурентной среды для предприятий Белоруссии и России.