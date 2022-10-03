https://ria.ru/20221003/ingushetiya-1821293790.html
В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства
В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства - РИА Новости, 03.10.2022
В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства
Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка отметил рост некоторых показателей социально-экономического развития Ингушетии, в том числе... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:03
2022-10-03T22:03
2022-10-03T22:03
республика ингушетия
экономика
здоровье - общество
юрий чайка
махмуд-али калиматов
россия
скфо
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка отметил рост некоторых показателей социально-экономического развития Ингушетии, в том числе промышленного и сельскохозяйственного производств, сообщила пресс-служба главы региона.В понедельник Чайка посетил Ингушетию и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.По словам полпреда, "медленно, но поступательно" в регионе увеличивается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Ее средний размер за 7 месяцев составил свыше 32 тысяч рублей. Ингушетия также продолжает лидировать по уровню рождаемости.В то же время Чайка отметил, что, как и ранее, определенную озабоченность вызывает высокий уровень зарегистрированной безработицы в республике, который на конец августа составил 10,8%."Сойти с нисходящей траектории и оказать существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, на наш взгляд, призваны прорывные проекты, реализуемые в рамках модели экономического развития Ингушетия, а также национальных проектов", - подчеркнул полпред.Глава региона Махмуд-Али Калиматов заметил, что в республике определены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 миллиарда рублей."В настоящее время начата реализация одного проекта – это строительство тепличного комплекса "Сунжа", где планируется создать 315 рабочих мест. Общий объем финансирования – 6,2 миллиарда рублей. Остальным старт будет дан в 2023 и последующих годах", - пояснил он.
https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, здоровье - общество, юрий чайка, махмуд-али калиматов, россия, скфо
Республика Ингушетия, Экономика, Здоровье - Общество, Юрий Чайка, Махмуд-Али Калиматов, Россия, СКФО
В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства
Рост промышленного и сельскохозяйственного производства отмечается в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка отметил рост некоторых показателей социально-экономического развития Ингушетии, в том числе промышленного и сельскохозяйственного производств, сообщила пресс-служба главы региона.
В понедельник Чайка посетил Ингушетию и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
"Чайка отметил рост отдельных показателей развития республики. Так, по итогам 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства увеличился более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика отмечается и в сельском хозяйстве (6,6%). На фоне общероссийского спада растут обороты розничной и оптовой торговли – на 3,3% и 48,6% соответственно", - говорится в сообщении.
По словам полпреда, "медленно, но поступательно" в регионе увеличивается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Ее средний размер за 7 месяцев составил свыше 32 тысяч рублей. Ингушетия также продолжает лидировать по уровню рождаемости.
В то же время Чайка отметил, что, как и ранее, определенную озабоченность вызывает высокий уровень зарегистрированной безработицы в республике, который на конец августа составил 10,8%.
"Сойти с нисходящей траектории и оказать существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, на наш взгляд, призваны прорывные проекты, реализуемые в рамках модели экономического развития Ингушетия, а также национальных проектов", - подчеркнул полпред.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов
заметил, что в республике определены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 миллиарда рублей.
"В настоящее время начата реализация одного проекта – это строительство тепличного комплекса "Сунжа", где планируется создать 315 рабочих мест. Общий объем финансирования – 6,2 миллиарда рублей. Остальным старт будет дан в 2023 и последующих годах", - пояснил он.