https://ria.ru/20221003/ingushetiya-1821293790.html

В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства

В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства - РИА Новости, 03.10.2022

В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства

Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка отметил рост некоторых показателей социально-экономического развития Ингушетии, в том числе... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:03

2022-10-03T22:03

2022-10-03T22:03

республика ингушетия

экономика

здоровье - общество

юрий чайка

махмуд-али калиматов

россия

скфо

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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка отметил рост некоторых показателей социально-экономического развития Ингушетии, в том числе промышленного и сельскохозяйственного производств, сообщила пресс-служба главы региона.В понедельник Чайка посетил Ингушетию и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.По словам полпреда, "медленно, но поступательно" в регионе увеличивается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Ее средний размер за 7 месяцев составил свыше 32 тысяч рублей. Ингушетия также продолжает лидировать по уровню рождаемости.В то же время Чайка отметил, что, как и ранее, определенную озабоченность вызывает высокий уровень зарегистрированной безработицы в республике, который на конец августа составил 10,8%."Сойти с нисходящей траектории и оказать существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, на наш взгляд, призваны прорывные проекты, реализуемые в рамках модели экономического развития Ингушетия, а также национальных проектов", - подчеркнул полпред.Глава региона Махмуд-Али Калиматов заметил, что в республике определены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 миллиарда рублей."В настоящее время начата реализация одного проекта – это строительство тепличного комплекса "Сунжа", где планируется создать 315 рабочих мест. Общий объем финансирования – 6,2 миллиарда рублей. Остальным старт будет дан в 2023 и последующих годах", - пояснил он.

https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, здоровье - общество, юрий чайка, махмуд-али калиматов, россия, скфо