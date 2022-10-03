https://ria.ru/20221003/himars-1821271321.html

СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS

СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022

СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS

Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО)... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:54

2022-10-03T19:54

2022-10-03T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

сша

киев

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СТАРОБЕЛЬСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказал РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.Ранее в понедельник ведомство сообщило, что в 01:40 мск украинские военные нанесли удар по Старобельску из РСЗО М142 HIMARS, в результате чего детский сад, три жилых дома и местный стадион получили повреждения."Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельске", — рассказал Гетманский.По его словам, новый тип ракет отличается тем, что они начинены шрапнелью —шариками небольшого диаметра из вольфрама. Такие ракеты предназначены для поражения живой силы противника, но поскольку одна из них попала в центр города, где отсутствуют военные объекты, значит, целью, по словам офицера, были мирные жители.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов достигает 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять киевским властям оружие. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220929/oruzhie-1820267930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сша

киев

старобельск

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Фрагменты корпуса украинских ракет M30, предназначенных для HIMARS Украинские военные начали использовать ракеты M30 при ударах из HIMARS 2022-10-03T19:54 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, киев, старобельск, владимир путин, джо байден