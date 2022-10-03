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СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/himars-1821271321.html
СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS
СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS
Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО)... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:54
2022-10-03T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
сша
киев
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СТАРОБЕЛЬСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказал РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.Ранее в понедельник ведомство сообщило, что в 01:40 мск украинские военные нанесли удар по Старобельску из РСЗО М142 HIMARS, в результате чего детский сад, три жилых дома и местный стадион получили повреждения."Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельске", — рассказал Гетманский.По его словам, новый тип ракет отличается тем, что они начинены шрапнелью —шариками небольшого диаметра из вольфрама. Такие ракеты предназначены для поражения живой силы противника, но поскольку одна из них попала в центр города, где отсутствуют военные объекты, значит, целью, по словам офицера, были мирные жители.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов достигает 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять киевским властям оружие. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220929/oruzhie-1820267930.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
сша
киев
старобельск
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Фрагменты корпуса украинских ракет M30, предназначенных для HIMARS
Украинские военные начали использовать ракеты M30 при ударах из HIMARS
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в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, киев, старобельск, владимир путин, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , США, Киев, Старобельск, Владимир Путин, Джо Байден
19:54 03.10.2022 (обновлено: 21:16 03.10.2022)
 
СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS

Офицер представительства ЛНР в СЦКК Гетманский: ВСУ используют новый тип ракет для HIMARS

Читать ria.ru в
СТАРОБЕЛЬСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказал РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.
Ранее в понедельник ведомство сообщило, что в 01:40 мск украинские военные нанесли удар по Старобельску из РСЗО М142 HIMARS, в результате чего детский сад, три жилых дома и местный стадион получили повреждения.
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"Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельске", — рассказал Гетманский.
По его словам, новый тип ракет отличается тем, что они начинены шрапнелью —шариками небольшого диаметра из вольфрама. Такие ракеты предназначены для поражения живой силы противника, но поскольку одна из них попала в центр города, где отсутствуют военные объекты, значит, целью, по словам офицера, были мирные жители.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов достигает 80 километров.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять киевским властям оружие. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed MartinСШАКиевСтаробельскВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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