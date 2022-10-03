https://ria.ru/20221003/himars-1821160531.html

Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS

Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022

Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS

Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:23

2022-10-03T14:23

2022-10-03T14:25

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, там отметили, что в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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россия, в мире, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф