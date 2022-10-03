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Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/himars-1821160531.html
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS
Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:23
2022-10-03T14:25
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, там отметили, что в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области
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россия, в мире, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
14:23 03.10.2022 (обновлено: 14:25 03.10.2022)
 
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны: системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS и три беспилотника ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, там отметили, что в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области
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