https://ria.ru/20221003/himars-1821160531.html
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.10.2022
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS
Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:23
2022-10-03T14:23
2022-10-03T14:25
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника и 15 снарядов "HIMARS", сообщило в понедельник Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, там отметили, что в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
14:23 03.10.2022 (обновлено: 14:25 03.10.2022)
Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS и три беспилотника ВСУ