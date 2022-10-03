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ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции - РИА Новости, 03.10.2022
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ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции
ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции - РИА Новости, 03.10.2022
ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции
Евросоюз в ближайшее время ничем не сможет заменить газ, который получает из России, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:06
2022-10-03T15:26
экономика
цены на нефть
кириакос мицотакис
владимир путин
россия
европа
греция
евросоюз
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время ничем не сможет заменить газ, который получает из России, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических, так и от экономических факторов: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы, которые она потеряла", — написал он в колонке для агентства Блумберг.При этом Мицотакис поддержал предложение установить предельные цены на импортируемый в Европу газ, поскольку они достигли беспрецедентного уровня. По его словам, в первом квартале ЕС заплатил за газ на 62 миллиарда больше, чем годом ранее, а окончательный подсчет расходов за 2022-й будет исчисляться сотнями миллиардов. Если же учесть побочные эффекты на рынке электроэнергии и в экономике в целом, то эта сумма достигнет триллионов, добавил греческий премьер. Таким образом, считает он, ЕС смог привлечь поставки, но пренебрег ценовым вопросом.Премьер отметил, что предприятия и домохозяйства, столкнувшиеся с огромными затратами, вынуждены экономить энергию и переходить на альтернативные виды топлива. Но при этом, по его мнению, необходимо провести черту между разумным сокращением потребления энергии и неконтролируемыми ценами."Рано или поздно рынки придут в равновесие — но без ограничения цен стоимость этого равновесия будет измеряться в разрушенных жизнях и потерянных рабочих местах", — заключил Мицотакис.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом сама Россия решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821055796.html
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экономика, цены на нефть, кириакос мицотакис, владимир путин, россия, европа, греция, евросоюз, природный газ
Экономика, Цены на нефть, Кириакос Мицотакис, Владимир Путин, Россия, Европа, Греция, Евросоюз, Природный газ
13:06 03.10.2022 (обновлено: 15:26 03.10.2022)
 
ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции

Премьер Греции Мицотакис: ЕС не сможет найти альтернативу газу из России в ближайшее время

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время ничем не сможет заменить газ, который получает из России, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических, так и от экономических факторов: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы, которые она потеряла", — написал он в колонке для агентства Блумберг.
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При этом Мицотакис поддержал предложение установить предельные цены на импортируемый в Европу газ, поскольку они достигли беспрецедентного уровня. По его словам, в первом квартале ЕС заплатил за газ на 62 миллиарда больше, чем годом ранее, а окончательный подсчет расходов за 2022-й будет исчисляться сотнями миллиардов. Если же учесть побочные эффекты на рынке электроэнергии и в экономике в целом, то эта сумма достигнет триллионов, добавил греческий премьер. Таким образом, считает он, ЕС смог привлечь поставки, но пренебрег ценовым вопросом.
Премьер отметил, что предприятия и домохозяйства, столкнувшиеся с огромными затратами, вынуждены экономить энергию и переходить на альтернативные виды топлива. Но при этом, по его мнению, необходимо провести черту между разумным сокращением потребления энергии и неконтролируемыми ценами.
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"Рано или поздно рынки придут в равновесие — но без ограничения цен стоимость этого равновесия будет измеряться в разрушенных жизнях и потерянных рабочих местах", — заключил Мицотакис.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом сама Россия решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
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ЭкономикаЦены на нефтьКириакос МицотакисВладимир ПутинРоссияЕвропаГрецияЕвросоюзПриродный газ
 
 
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