13:06 03.10.2022 (обновлено: 15:26 03.10.2022)
ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции
Премьер Греции Мицотакис: ЕС не сможет найти альтернативу газу из России в ближайшее время
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время ничем не сможет заменить газ, который получает из России, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических, так и от экономических факторов: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы, которые она потеряла", — написал он в колонке для агентства Блумберг.
При этом Мицотакис поддержал предложение установить предельные цены на импортируемый в Европу газ, поскольку они достигли беспрецедентного уровня. По его словам, в первом квартале ЕС заплатил за газ на 62 миллиарда больше, чем годом ранее, а окончательный подсчет расходов за 2022-й будет исчисляться сотнями миллиардов. Если же учесть побочные эффекты на рынке электроэнергии и в экономике в целом, то эта сумма достигнет триллионов, добавил греческий премьер. Таким образом, считает он, ЕС смог привлечь поставки, но пренебрег ценовым вопросом.
Премьер отметил, что предприятия и домохозяйства, столкнувшиеся с огромными затратами, вынуждены экономить энергию и переходить на альтернативные виды топлива. Но при этом, по его мнению, необходимо провести черту между разумным сокращением потребления энергии и неконтролируемыми ценами.
"Рано или поздно рынки придут в равновесие — но без ограничения цен стоимость этого равновесия будет измеряться в разрушенных жизнях и потерянных рабочих местах", — заключил Мицотакис.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом сама Россия решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.