https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции

ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции - РИА Новости, 03.10.2022

ЕС не сможет найти замену российскому газу, считает премьер Греции

Евросоюз в ближайшее время ничем не сможет заменить газ, который получает из России, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:06

2022-10-03T13:06

2022-10-03T15:26

экономика

цены на нефть

кириакос мицотакис

владимир путин

россия

европа

греция

евросоюз

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время ничем не сможет заменить газ, который получает из России, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических, так и от экономических факторов: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы, которые она потеряла", — написал он в колонке для агентства Блумберг.При этом Мицотакис поддержал предложение установить предельные цены на импортируемый в Европу газ, поскольку они достигли беспрецедентного уровня. По его словам, в первом квартале ЕС заплатил за газ на 62 миллиарда больше, чем годом ранее, а окончательный подсчет расходов за 2022-й будет исчисляться сотнями миллиардов. Если же учесть побочные эффекты на рынке электроэнергии и в экономике в целом, то эта сумма достигнет триллионов, добавил греческий премьер. Таким образом, считает он, ЕС смог привлечь поставки, но пренебрег ценовым вопросом.Премьер отметил, что предприятия и домохозяйства, столкнувшиеся с огромными затратами, вынуждены экономить энергию и переходить на альтернативные виды топлива. Но при этом, по его мнению, необходимо провести черту между разумным сокращением потребления энергии и неконтролируемыми ценами."Рано или поздно рынки придут в равновесие — но без ограничения цен стоимость этого равновесия будет измеряться в разрушенных жизнях и потерянных рабочих местах", — заключил Мицотакис.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом сама Россия решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.

https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821055796.html

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820906915.html

россия

европа

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экономика, цены на нефть, кириакос мицотакис, владимир путин, россия, европа, греция, евросоюз, природный газ