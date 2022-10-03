https://ria.ru/20221003/granitsy-1821119626.html

В Кремле ответили на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

В Кремле ответили на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о границах Херсонской и Запорожской областей, заявил, что Россия продолжит советоваться с местным... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:30

2022-10-03T12:30

2022-10-03T13:29

общество

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

херсонская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о границах Херсонской и Запорожской областей, заявил, что Россия продолжит советоваться с местным населением, все будет зависеть от их воли.Он отметил, что это однозначный ответ, и добавил, что Россия продолжит советоваться с людьми, которые живут в этих областях."Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос, но, безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории", - ответил Песков на вопрос, в каком формате Россия будет советоваться с людьми, которые проживают на этих территориях, и может ли это быть в формате референдума.Также он пояснил, что пока новых референдумов или опросов жителей не планируется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821089101.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область , дмитрий песков