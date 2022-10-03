https://ria.ru/20221003/gosduma-1821154511.html

В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами

В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами - РИА Новости, 03.10.2022

В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами

Совет Госдумы на заседании в понедельник утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами, сообщила пресс-служба Думы. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:03

2022-10-03T14:03

2022-10-03T14:03

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вячеслав володин

виктор водолацкий

дмитрий саблин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Совет Госдумы на заседании в понедельник утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами, сообщила пресс-служба Думы.Как сообщила пресс-служба, на Совете Думы обсуждался вопрос взаимодействия депутатов с четырьмя новыми субъектами РФ. Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Думе есть депутаты, избранные с участием граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР.Было решено, что в ЛНР Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР - Дмитрий Саблин, в Запорожской области - Андрей Красов, в Херсонской области - Глеб Хор."Депутаты будут работать в этих четырех регионах, открывать приёмные, принимать граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу", - отметил спикер Госдумы.Ранее были даны поручения, связанные с обеспечением деятельности депутатов на этих территориях. Речь идёт о депутатах, которые избраны по одномандатным округам и партийным спискам.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Ольга Фомченкова

политика, вячеслав володин, виктор водолацкий, дмитрий саблин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, запорожская область, херсонская область