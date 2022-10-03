Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/gosduma-1821154511.html
В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами
В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами - РИА Новости, 03.10.2022
В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами
Совет Госдумы на заседании в понедельник утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами, сообщила пресс-служба Думы. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:03
2022-10-03T14:03
политика
вячеслав володин
виктор водолацкий
дмитрий саблин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Совет Госдумы на заседании в понедельник утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами, сообщила пресс-служба Думы.Как сообщила пресс-служба, на Совете Думы обсуждался вопрос взаимодействия депутатов с четырьмя новыми субъектами РФ. Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Думе есть депутаты, избранные с участием граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР.Было решено, что в ЛНР Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР - Дмитрий Саблин, в Запорожской области - Андрей Красов, в Херсонской области - Глеб Хор."Депутаты будут работать в этих четырех регионах, открывать приёмные, принимать граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу", - отметил спикер Госдумы.Ранее были даны поручения, связанные с обеспечением деятельности депутатов на этих территориях. Речь идёт о депутатах, которые избраны по одномандатным округам и партийным спискам.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вячеслав володин, виктор водолацкий, дмитрий саблин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, запорожская область, херсонская область
Политика, Вячеслав Володин, Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Запорожская область, Херсонская область
14:03 03.10.2022
 
В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами

Совет Госдумы утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Совет Госдумы на заседании в понедельник утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами, сообщила пресс-служба Думы.
Как сообщила пресс-служба, на Совете Думы обсуждался вопрос взаимодействия депутатов с четырьмя новыми субъектами РФ. Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Думе есть депутаты, избранные с участием граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР.
Было решено, что в ЛНР Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР - Дмитрий Саблин, в Запорожской области - Андрей Красов, в Херсонской области - Глеб Хор.
"Депутаты будут работать в этих четырех регионах, открывать приёмные, принимать граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу", - отметил спикер Госдумы.
Ранее были даны поручения, связанные с обеспечением деятельности депутатов на этих территориях. Речь идёт о депутатах, которые избраны по одномандатным округам и партийным спискам.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
ПолитикаВячеслав ВолодинВиктор ВодолацкийДмитрий СаблинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала