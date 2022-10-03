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Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов - РИА Новости, 03.10.2022
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Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов
Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов
Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:45
2022-10-03T11:50
россия
госдума рф
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
мария бутина
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила член комитета Мария Бутина в своем Telegram-канале."Комитет ГД по международным делам единогласно поддержал ратификацию Договоров о принятии в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и об образовании четырех новых субъектов России", - написала она.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, госдума рф, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, мария бутина
Россия, Госдума РФ, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Мария Бутина
11:45 03.10.2022 (обновлено: 11:50 03.10.2022)
 
Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов

Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России новых субъектов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила член комитета Мария Бутина в своем Telegram-канале.
"Комитет ГД по международным делам единогласно поддержал ратификацию Договоров о принятии в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и об образовании четырех новых субъектов России", - написала она.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 11:45
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
 
РоссияГосдума РФХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМария Бутина
 
 
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