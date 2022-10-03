https://ria.ru/20221003/gosduma-1821106785.html

Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов

Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов - РИА Новости, 03.10.2022

Комитет Госдумы поддержал ратификацию договоров о принятии новых субъектов

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:45

2022-10-03T11:45

2022-10-03T11:50

россия

госдума рф

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

мария бутина

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила член комитета Мария Бутина в своем Telegram-канале."Комитет ГД по международным делам единогласно поддержал ратификацию Договоров о принятии в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и об образовании четырех новых субъектов России", - написала она.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, мария бутина