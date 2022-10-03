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Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
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Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав... РИА Новости, 03.10.2022
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госдума рф
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
политика
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Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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LIVE: Госдума рассматривает проекты о принятии ЛДНР и освобожденных областей в состав РФ
LIVE: Госдума рассматривает проекты о принятии ЛДНР и освобожденных областей в состав РФ
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госдума рф, видео, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, политика
Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
2022-10-03T14:02
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14:02 03.10.2022 (обновлено: 14:20 03.10.2022)
 

Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов

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Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
 
Госдума РФЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхПолитика
 
 
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