https://ria.ru/20221003/gosduma-1821065775.html

Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов

Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022

Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов

Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:02

2022-10-03T14:02

2022-10-03T14:20

госдума рф

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

политика

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Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Госдума рассматривает проекты о принятии ЛДНР и освобожденных областей в состав РФ LIVE: Госдума рассматривает проекты о принятии ЛДНР и освобожденных областей в состав РФ 2022-10-03T14:02 true PT124M47S

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Севастиан Котов

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