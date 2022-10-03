https://ria.ru/20221003/gosduma-1821065775.html
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:02
2022-10-03T14:02
2022-10-03T14:20
госдума рф
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
политика
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Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Госдума рассматривает проекты о принятии ЛДНР и освобожденных областей в состав РФ
LIVE: Госдума рассматривает проекты о принятии ЛДНР и освобожденных областей в состав РФ
2022-10-03T14:02
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PT124M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, видео, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, политика
Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
2022-10-03T14:02
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PT124M47S
14:02 03.10.2022 (обновлено: 14:20 03.10.2022)
Рассмотрение Госдумой договоров о присоединении новых регионов
Госдума рассматривает вопрос ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Госдума РФЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхПолитика