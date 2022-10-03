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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"

Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 03.10.2022

Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"

Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе?

2022-10-03T12:00

2022-10-03T12:00

2022-10-03T12:00

страхи

наталья лосева

психология

травмы

семья

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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы" Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе? audio/mpeg

Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы" Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе? audio/mpeg

Историю героини Ирины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, травмы, семья, аудио