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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 03.10.2022
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе?
2022-10-03T12:00
2022-10-03T12:00
2022-10-03T12:00
страхи
наталья лосева
психология
травмы
семья
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Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе?
audio/mpeg
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе?
audio/mpeg
Историю героини Ирины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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наталья лосева, психология, травмы, семья, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, травмы, Семья
Я воспитывала брата и сестру вместо родителей. "Страхи/Детские травмы"
Героине Еве было всего 11 лет, когда родители переложили на нее заботу о брате и сестре. Девочка водила детей на кружки, делала с ними домашние задания, купала и кормила. На себя и свое детство времени не было. Брат с сестрой повзрослели, но Ева до сих пор чувствует за них ответственность. Как перестать жить для других и начать заботиться о себе?