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Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/ges-1821285970.html
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС
Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:12
2022-10-03T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что в Херсонской области пресечены попытки прорыва украинской армии, ситуация находится под контролем."Украинские войска, постоянно неся большие потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Все их планы нам известны", - сказал Стремоусов.По его словам, ситуация находится под контролем, небольшое продвижение украинских войск в серой приграничной зоне остановлено.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221003/kakhovka-1821234674.html
херсонская область
донецкая народная республика
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
21:12 03.10.2022
 
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС

Глава администрации Херсонской области Стремоусов: Киев планирует захватить Каховскую ГЭС

© РИА НовостиВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области пресечены попытки прорыва украинской армии, ситуация находится под контролем.
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
17:44Специальная военная операция на Украине
Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС
"Украинские войска, постоянно неся большие потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Все их планы нам известны", - сказал Стремоусов.
По его словам, ситуация находится под контролем, небольшое продвижение украинских войск в серой приграничной зоне остановлено.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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