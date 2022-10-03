https://ria.ru/20221003/ges-1821285970.html

Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС

Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 03.10.2022

Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС

Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:12

2022-10-03T21:12

2022-10-03T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что в Херсонской области пресечены попытки прорыва украинской армии, ситуация находится под контролем."Украинские войска, постоянно неся большие потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Все их планы нам известны", - сказал Стремоусов.По его словам, ситуация находится под контролем, небольшое продвижение украинских войск в серой приграничной зоне остановлено.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221003/kakhovka-1821234674.html

херсонская область

донецкая народная республика

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика