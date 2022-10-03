https://ria.ru/20221003/ges-1821285970.html
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС
Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:12
2022-10-03T21:12
2022-10-03T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804589860_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_824c1a37eb724d35b6805cca3e747448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинская армия вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что в Херсонской области пресечены попытки прорыва украинской армии, ситуация находится под контролем."Украинские войска, постоянно неся большие потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Все их планы нам известны", - сказал Стремоусов.По его словам, ситуация находится под контролем, небольшое продвижение украинских войск в серой приграничной зоне остановлено.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221003/kakhovka-1821234674.html
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804589860_0:89:2612:2048_1920x0_80_0_0_27551053849e35714ffc42dd5026cac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Власти Херсонской области заявили о планах Киева захватить Каховскую ГЭС
Глава администрации Херсонской области Стремоусов: Киев планирует захватить Каховскую ГЭС