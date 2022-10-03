https://ria.ru/20221003/germaniya-1821269634.html
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации - РИА Новости, 03.10.2022
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации
Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:47
2022-10-03T19:47
2022-10-03T20:32
в мире
збигнев рау
германия
польша
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций."Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. <…> У добрососедства появилось новое определение", — заявил Зингхаммер.По его мнению, Варшава выбрала не самый удачный момент для выяснения отношений — в разгар политического кризиса на Украине.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/polsha-1818196884.html
https://ria.ru/20220910/polsha-1815874195.html
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, збигнев рау, германия, польша, хдс/хсс
В мире, Збигнев Рау, Германия, Польша, ХДС/ХСС
19:47 03.10.2022 (обновлено: 20:32 03.10.2022)
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации
Немецкий политик Зингхаммер: требованиями репараций Польша хочет обанкротить Германию