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В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации - РИА Новости, 03.10.2022
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В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации - РИА Новости, 03.10.2022
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации
Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:47
2022-10-03T20:32
в мире
збигнев рау
германия
польша
хдс/хсс
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций."Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. &lt;…&gt; У добрососедства появилось новое определение", — заявил Зингхаммер.По его мнению, Варшава выбрала не самый удачный момент для выяснения отношений — в разгар политического кризиса на Украине.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/polsha-1818196884.html
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в мире, збигнев рау, германия, польша, хдс/хсс
В мире, Збигнев Рау, Германия, Польша, ХДС/ХСС
19:47 03.10.2022 (обновлено: 20:32 03.10.2022)
 
В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации

Немецкий политик Зингхаммер: требованиями репараций Польша хочет обанкротить Германию

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.
В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 16:23Сказано в эфире
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"Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. <…> У добрососедства появилось новое определение", — заявил Зингхаммер.
По его мнению, Варшава выбрала не самый удачный момент для выяснения отношений — в разгар политического кризиса на Украине.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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В миреЗбигнев РауГерманияПольшаХДС/ХСС
 
 
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