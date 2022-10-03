https://ria.ru/20221003/germaniya-1821269634.html

В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации

В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации - РИА Новости, 03.10.2022

В Германии отреагировали на требования Польши выплатить репарации

Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:47

2022-10-03T19:47

2022-10-03T20:32

в мире

збигнев рау

германия

польша

хдс/хсс

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, написал в Twitter член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций."Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. <…> У добрососедства появилось новое определение", — заявил Зингхаммер.По его мнению, Варшава выбрала не самый удачный момент для выяснения отношений — в разгар политического кризиса на Украине.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/polsha-1818196884.html

https://ria.ru/20220910/polsha-1815874195.html

германия

польша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, збигнев рау, германия, польша, хдс/хсс