https://ria.ru/20221003/germaniya-1821241041.html

"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать

"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать - РИА Новости, 03.10.2022

"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать

Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с немецкого фестиваля Октоберфест в Мюнхене, на котором исполнили русскую народную... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:04

2022-10-03T18:04

2022-10-03T18:19

россия

евросоюз

германия

мюнхен

в мире

октоберфест

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с немецкого фестиваля Октоберфест в Мюнхене, на котором исполнили русскую народную песню "Калинка-Малинка". Публикацию с кадрами разместил Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".Ролик набрал большую популярность в социальных сетях. На него обратили внимание журналисты, европейские политики и некоторые СМИ. На нем в одном из шатров оркестр заиграл "Калинку-Малинку". Посетители не растерялись, начали подтанцовывать и подпевать музыкантам.Пользователей Twitter поразила атмосфера всеобщего веселья на видео. Многие выразили мнение, что русофобия европейского населения и культурная изоляция России на самом деле ограничиваются страницами СМИ."Это все происки Кремля! Это не может быть правдой!" — пошутил комментатор."Это совершенно невероятное зрелище!" — поделился француз."Что-то на Октоберфесте поют "совсем не те песни". Боюсь, это не понравится немецким элитам", — забеспокоились в комментариях."Немецкие телеведущие, должно быть, сошли с ума, увидев, как их соотечественники отплясывают под русскую народную песню", — написал один из пользователей."У них нет никаких проблем с Россией. Это политики решили за них", — добавил другой.Впрочем, многие комментаторы отметили, что "Калинка-Малинка" — традиционная для немецкого праздника песня и исполняется ежегодно, несмотря ни на что.Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест в баварской столице не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса. В этом году он состоялся с середины сентября по начало октября, невзирая на пандемию, растущие цены на энергоносители, продукты и, в частности, пиво.

https://ria.ru/20220917/noski-1817607847.html

россия

германия

мюнхен

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, евросоюз, германия, мюнхен, в мире, октоберфест