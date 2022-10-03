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"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать - РИА Новости, 03.10.2022
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"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать
"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать - РИА Новости, 03.10.2022
"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать
Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с немецкого фестиваля Октоберфест в Мюнхене, на котором исполнили русскую народную... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:04
2022-10-03T18:19
россия
евросоюз
германия
мюнхен
в мире
октоберфест
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с немецкого фестиваля Октоберфест в Мюнхене, на котором исполнили русскую народную песню "Калинка-Малинка". Публикацию с кадрами разместил Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".Ролик набрал большую популярность в социальных сетях. На него обратили внимание журналисты, европейские политики и некоторые СМИ. На нем в одном из шатров оркестр заиграл "Калинку-Малинку". Посетители не растерялись, начали подтанцовывать и подпевать музыкантам.Пользователей Twitter поразила атмосфера всеобщего веселья на видео. Многие выразили мнение, что русофобия европейского населения и культурная изоляция России на самом деле ограничиваются страницами СМИ."Это все происки Кремля! Это не может быть правдой!" — пошутил комментатор."Это совершенно невероятное зрелище!" — поделился француз."Что-то на Октоберфесте поют "совсем не те песни". Боюсь, это не понравится немецким элитам", — забеспокоились в комментариях."Немецкие телеведущие, должно быть, сошли с ума, увидев, как их соотечественники отплясывают под русскую народную песню", — написал один из пользователей."У них нет никаких проблем с Россией. Это политики решили за них", — добавил другой.Впрочем, многие комментаторы отметили, что "Калинка-Малинка" — традиционная для немецкого праздника песня и исполняется ежегодно, несмотря ни на что.Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест в баварской столице не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса. В этом году он состоялся с середины сентября по начало октября, невзирая на пандемию, растущие цены на энергоносители, продукты и, в частности, пиво.
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россия, евросоюз, германия, мюнхен, в мире, октоберфест
Россия, Евросоюз, Германия, Мюнхен, В мире, Октоберфест
18:04 03.10.2022 (обновлено: 18:19 03.10.2022)
 
"Происки Кремля". Видео с Октоберфеста заставило европейцев запаниковать

Пользователей Twitter удивило исполнение "Калинки-Малинки" на Октоберфесте в Мюнхене

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМужчина с пивом на фестивале Октоберфест в Мюнхене
Мужчина с пивом на фестивале Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мужчина с пивом на фестивале Октоберфест в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Иностранные пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на видео с немецкого фестиваля Октоберфест в Мюнхене, на котором исполнили русскую народную песню "Калинка-Малинка". Публикацию с кадрами разместил Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Ролик набрал большую популярность в социальных сетях. На него обратили внимание журналисты, европейские политики и некоторые СМИ. На нем в одном из шатров оркестр заиграл "Калинку-Малинку". Посетители не растерялись, начали подтанцовывать и подпевать музыкантам.
Пользователей Twitter поразила атмосфера всеобщего веселья на видео. Многие выразили мнение, что русофобия европейского населения и культурная изоляция России на самом деле ограничиваются страницами СМИ.
"Это все происки Кремля! Это не может быть правдой!" — пошутил комментатор.
"Это совершенно невероятное зрелище!" — поделился француз.
"Что-то на Октоберфесте поют "совсем не те песни". Боюсь, это не понравится немецким элитам", — забеспокоились в комментариях.
"Русские не должны подвергаться дискриминации со стороны ЕС!" — призвали в ответ.
"Немецкие телеведущие, должно быть, сошли с ума, увидев, как их соотечественники отплясывают под русскую народную песню", — написал один из пользователей.
"У них нет никаких проблем с Россией. Это политики решили за них", — добавил другой.
Впрочем, многие комментаторы отметили, что "Калинка-Малинка" — традиционная для немецкого праздника песня и исполняется ежегодно, несмотря ни на что.
Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест в баварской столице не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса. В этом году он состоялся с середины сентября по начало октября, невзирая на пандемию, растущие цены на энергоносители, продукты и, в частности, пиво.
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