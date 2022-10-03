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В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным" - РИА Новости, 03.10.2022
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В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным"
В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным" - РИА Новости, 03.10.2022
В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным"
Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:24
2022-10-03T10:38
в мире
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россия
кристина ламбрехт
нато
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал, пишет Die Welt.Речь идет о твите, которым Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter: "Мы находимся в состоянии войны с Путиным" — и призвал последовательно добиваться победы Украины.Министру здравоохранения возразила глава Минобороны Кристина Ламбрехт, отмечает Die Welt. "Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны", — приводит издание ее слова. Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и ничего не изменилось. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, германия, украина, россия, кристина ламбрехт, нато, владимир путин
В мире, Германия, Украина, Россия, Кристина Ламбрехт, НАТО, Владимир Путин
09:24 03.10.2022 (обновлено: 10:38 03.10.2022)
 
В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным"

Die Welt: министр обороны Германии опровергла слова главы Минздрава о войне с Путиным

© AFP 2022 / John MacDougallМинистр здравоохранения Германии Карл Лаутербах
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал, пишет Die Welt.
Речь идет о твите, которым Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter: "Мы находимся в состоянии войны с Путиным" — и призвал последовательно добиваться победы Украины.
Министру здравоохранения возразила глава Минобороны Кристина Ламбрехт, отмечает Die Welt.
"Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны", — приводит издание ее слова.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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