https://ria.ru/20221003/germaniya-1821074380.html

В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным"

В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным" - РИА Новости, 03.10.2022

В ФРГ разразился скандал из-за министра, объявившего о "войне с Путиным"

Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:24

2022-10-03T09:24

2022-10-03T10:38

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кристина ламбрехт

нато

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал, пишет Die Welt.Речь идет о твите, которым Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter: "Мы находимся в состоянии войны с Путиным" — и призвал последовательно добиваться победы Украины.Министру здравоохранения возразила глава Минобороны Кристина Ламбрехт, отмечает Die Welt. "Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны", — приводит издание ее слова. Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и ничего не изменилось. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html

https://ria.ru/20220926/ishinger-1819601710.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина, россия, кристина ламбрехт, нато, владимир путин