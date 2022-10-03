https://ria.ru/20221003/gazprom-1821146795.html

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента - РИА Новости, 03.10.2022

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев текущего года сократился на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,9... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:42

2022-10-03T13:42

2022-10-03T13:47

экономика

газпром

россия

китай

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев текущего года сократился на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,9 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 миллиарда кубометров - на 40,4% (на 58,9 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в мессенджере Telegram о результатах работы с начала года.Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. "В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за все время поставок", - отмечается в сообщении.Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1%, или на 7,2 миллиарда кубометров.Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17,1%, до 313,3 млрд кубов газа, сообщили в компании.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, россия, китай, сила сибири (газопровод)