https://ria.ru/20221003/gazprom-1821146795.html
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента - РИА Новости, 03.10.2022
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев текущего года сократился на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,9... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:42
2022-10-03T13:42
2022-10-03T13:47
экономика
газпром
россия
китай
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев текущего года сократился на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,9 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 миллиарда кубометров - на 40,4% (на 58,9 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в мессенджере Telegram о результатах работы с начала года.Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. "В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за все время поставок", - отмечается в сообщении.Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1%, или на 7,2 миллиарда кубометров.Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17,1%, до 313,3 млрд кубов газа, сообщили в компании.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия, китай, сила сибири (газопровод)
Экономика, Газпром, Россия, Китай, Сила Сибири (газопровод)
13:42 03.10.2022 (обновлено: 13:47 03.10.2022)
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января упал на 40,4 процента
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев сократился на 40,4 процента
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9 месяцев текущего года сократился на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,9 миллиарда кубометров газа, сообщила
компания.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 миллиарда кубометров - на 40,4% (на 58,9 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в мессенджере Telegram о результатах работы с начала года.
Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай
по газопроводу "Сила Сибири
" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. "В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за все время поставок", - отмечается в сообщении.
Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1%, или на 7,2 миллиарда кубометров.
Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17,1%, до 313,3 млрд кубов газа, сообщили в компании.
По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.