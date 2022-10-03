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Румыния заявила, что технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой - РИА Новости, 03.10.2022
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Румыния заявила, что технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой
Румыния заявила, что технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой - РИА Новости, 03.10.2022
Румыния заявила, что технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой
Румыния обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить Молдавию газом зимой, однако нет гарантий, что страна сможет предоставить большой объем газа,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:48
2022-10-03T20:00
молдавия
румыния
бухарест
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Румыния обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить Молдавию газом зимой, однако нет гарантий, что страна сможет предоставить большой объем газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну."Газпром" 1 октября предупредил, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра. Однако республика может воспользоваться альтернативным путем поставок, поскольку получила право покупать газ в Румынии."Премьер Румынии отметил, что пропускная способность газопровода составляет 5 миллионов кубометров в сутки, в зависимости от температуры, за один зимний месяц мы потребляем 150-200 миллионов кубометров газа. Есть техническая возможность получить этот газ, если газопровод будет использован на максимуме своих возможностей, то нам хватит этих поставок газа зимой", - заявил Спыну в эфире телеканала TVR.По его словам, Молдавия хотела бы заключить долгосрочный контракт с Румынией, однако власти Бухареста пока не могут сказать, сколько газа они смогут выделить Кишиневу, поскольку хранилища в стране заполнены примерно на 87%.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220930/rumyniya-1820658834.html
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молдавия, румыния, бухарест, газпром, молдовагаз
Молдавия, Румыния, Бухарест, Газпром, Молдовагаз
19:48 03.10.2022 (обновлено: 20:00 03.10.2022)
 
Румыния заявила, что технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой

Вице-премьер Спыну: Румыния технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Румыния обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить Молдавию газом зимой, однако нет гарантий, что страна сможет предоставить большой объем газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Газпром" 1 октября предупредил, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра. Однако республика может воспользоваться альтернативным путем поставок, поскольку получила право покупать газ в Румынии.
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"Премьер Румынии отметил, что пропускная способность газопровода составляет 5 миллионов кубометров в сутки, в зависимости от температуры, за один зимний месяц мы потребляем 150-200 миллионов кубометров газа. Есть техническая возможность получить этот газ, если газопровод будет использован на максимуме своих возможностей, то нам хватит этих поставок газа зимой", - заявил Спыну в эфире телеканала TVR.
По его словам, Молдавия хотела бы заключить долгосрочный контракт с Румынией, однако власти Бухареста пока не могут сказать, сколько газа они смогут выделить Кишиневу, поскольку хранилища в стране заполнены примерно на 87%.
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Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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