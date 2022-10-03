https://ria.ru/20221003/gaz-1821268884.html

Вице-премьер Молдавии обвинил "Газпром" в несоблюдении условий контракта

Вице-премьер Молдавии обвинил "Газпром" в несоблюдении условий контракта - РИА Новости, 03.10.2022

Вице-премьер Молдавии обвинил "Газпром" в несоблюдении условий контракта

"Газпром" нарушает контракт с Молдавией, сокращая объем поставок газа в республику, заявил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:44

2022-10-03T19:44

2022-10-03T19:44

молдавия

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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. "Газпром" нарушает контракт с Молдавией, сокращая объем поставок газа в республику, заявил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну."Газпром" 1 октября предупредил, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент. Ранее Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра."На данный момент "Газпром" забронировал 70% из необходимого объема согласно контракту. Мы считаем, что "Газпром" не выполняет условия контракта. Согласно документу "Газпром" ответственен за бронирование и поставку полных объемов (газа - прим. ред.) согласно контракту", - заявил Спыну в эфире телеканала TVR.Он отметил, что республика готовится к дальнейшим сокращениям объемов или даже прекращению поставок газа, власти Молдавии выделили средства для закупки газа в чрезвычайной ситуации.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820864067.html

https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, газпром, молдовагаз, экономика, в мире, природный газ, россия