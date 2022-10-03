https://ria.ru/20221003/gaz-1821189340.html

Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов

Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов - РИА Новости, 03.10.2022

Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов

Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:50

2022-10-03T15:50

2022-10-03T15:50

экономика

чехия

россия

норвегия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф Сикела."Несмотря на то, что газ из РФ больше не поступает в Чехию, нам удалось наполнить подземные газохранилища на 89%, в них сейчас находится более чем 3 миллиарда кубометров газа. В частности, в сентябре в газохранилища было добавлено 150 миллионов кубометров газа", - сказал Сикела.По словам министра, сейчас газ поступает в Чехию из Норвегии, а также через терминалы с сжиженным природным газом в Бельгии и Нидерландах. В целом потребление газа в Чехии в первые 8 месяцев этого года уменьшилось на 18%, отметил Сикела.В свою очередь, замглавы минпромторга Петр Тршешняк сообщил, что ведомство подает пример другим в экономии газа и электричества."В зданиях нашего министерства температура снижена до уровня 19-21 градус, а помещения с туалетами, склады и коридоры теперь вообще не отапливаются. Вода нагревается максимально до 45 градусов. Благодаря этим мерам, в сентябре нам удалось снизить потребление газа на 20%, а электричества – на 13%", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, чехия, россия, норвегия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)