Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/gaz-1821189340.html
Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов
Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов - РИА Новости, 03.10.2022
Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов
Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:50
2022-10-03T15:50
экономика
чехия
россия
норвегия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф Сикела."Несмотря на то, что газ из РФ больше не поступает в Чехию, нам удалось наполнить подземные газохранилища на 89%, в них сейчас находится более чем 3 миллиарда кубометров газа. В частности, в сентябре в газохранилища было добавлено 150 миллионов кубометров газа", - сказал Сикела.По словам министра, сейчас газ поступает в Чехию из Норвегии, а также через терминалы с сжиженным природным газом в Бельгии и Нидерландах. В целом потребление газа в Чехии в первые 8 месяцев этого года уменьшилось на 18%, отметил Сикела.В свою очередь, замглавы минпромторга Петр Тршешняк сообщил, что ведомство подает пример другим в экономии газа и электричества."В зданиях нашего министерства температура снижена до уровня 19-21 градус, а помещения с туалетами, склады и коридоры теперь вообще не отапливаются. Вода нагревается максимально до 45 градусов. Благодаря этим мерам, в сентябре нам удалось снизить потребление газа на 20%, а электричества – на 13%", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html
чехия
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, чехия, россия, норвегия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Чехия, Россия, Норвегия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:50 03.10.2022
 
Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов

Глава Минпромторга Чехии Сикела заявил, что газохранилища страны заполнены на 89 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф Сикела.
"Несмотря на то, что газ из РФ больше не поступает в Чехию, нам удалось наполнить подземные газохранилища на 89%, в них сейчас находится более чем 3 миллиарда кубометров газа. В частности, в сентябре в газохранилища было добавлено 150 миллионов кубометров газа", - сказал Сикела.
По словам министра, сейчас газ поступает в Чехию из Норвегии, а также через терминалы с сжиженным природным газом в Бельгии и Нидерландах. В целом потребление газа в Чехии в первые 8 месяцев этого года уменьшилось на 18%, отметил Сикела.
В свою очередь, замглавы минпромторга Петр Тршешняк сообщил, что ведомство подает пример другим в экономии газа и электричества.
"В зданиях нашего министерства температура снижена до уровня 19-21 градус, а помещения с туалетами, склады и коридоры теперь вообще не отапливаются. Вода нагревается максимально до 45 градусов. Благодаря этим мерам, в сентябре нам удалось снизить потребление газа на 20%, а электричества – на 13%", - сказал замминистра.
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 23:42
В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ
 
ЭкономикаЧехияРоссияНорвегияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала