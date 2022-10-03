Минпромторг Чехии заявил о заполненности газохранилищ на 89 процентов
Глава Минпромторга Чехии Сикела заявил, что газохранилища страны заполнены на 89 процентов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф Сикела.
"Несмотря на то, что газ из РФ больше не поступает в Чехию, нам удалось наполнить подземные газохранилища на 89%, в них сейчас находится более чем 3 миллиарда кубометров газа. В частности, в сентябре в газохранилища было добавлено 150 миллионов кубометров газа", - сказал Сикела.
По словам министра, сейчас газ поступает в Чехию из Норвегии, а также через терминалы с сжиженным природным газом в Бельгии и Нидерландах. В целом потребление газа в Чехии в первые 8 месяцев этого года уменьшилось на 18%, отметил Сикела.
В свою очередь, замглавы минпромторга Петр Тршешняк сообщил, что ведомство подает пример другим в экономии газа и электричества.
"В зданиях нашего министерства температура снижена до уровня 19-21 градус, а помещения с туалетами, склады и коридоры теперь вообще не отапливаются. Вода нагревается максимально до 45 градусов. Благодаря этим мерам, в сентябре нам удалось снизить потребление газа на 20%, а электричества – на 13%", - сказал замминистра.
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