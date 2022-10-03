https://ria.ru/20221003/gaz-1821178600.html

Bloomberg узнал об "отрезвляющем" прогнозе для Европы

Bloomberg узнал об "отрезвляющем" прогнозе для Европы - РИА Новости, 03.10.2022

Bloomberg узнал об "отрезвляющем" прогнозе для Европы

Европейские частные домохозяйства и мелкие компании увеличили потребление газа осенью несмотря на призывы властей сократить спрос, пишет обозреватель агентства... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:21

2022-10-03T15:21

2022-10-03T15:46

экономика

цены на нефть

владимир путин

европа

россия

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европейские частные домохозяйства и мелкие компании увеличили потребление газа осенью несмотря на призывы властей сократить спрос, пишет обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.Клаус Мюллер, немецкий чиновник, которого цитирует издание, назвал эти цифры отрезвляющими."Несмотря на активный импорт СПГ для замены российского газа, дополнительных поставок будет недостаточно. Экономия превыше всего. Европа отчаянно нуждается в теплой зиме, но она не может рассчитывать на мягкий сезон, подобный прошлогоднему. Региону может повезти, но в противном случае у него будут серьезные проблемы", — подчеркнул он.В статье отмечается, что Европейская комиссия предложила сократить спрос на газ на десять-пятнадцать процентов. В это время Германия, которая больше других стран зависит от российского топлива, вынуждена снизить потребление на целых 20 процентов.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом Москва решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам, заявил глава государства.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html

европа

россия

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, европа, россия, германия, санкции в отношении россии