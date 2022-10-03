https://ria.ru/20221003/gaz-1821114558.html
Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина
Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина - РИА Новости, 03.10.2022
Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России о причастности западных стран к диверсии на "Северных потоках". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:12
2022-10-03T12:12
2022-10-03T13:11
россия
сша
германия
владимир путин
нато
siemens
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России о причастности западных стран к диверсии на "Северных потоках"."Зачем России взрывать трубопроводы стоимостью в миллиарды долларов, когда они могли просто закрыть кран! Я думаю, что в данном случае Путин прав", — написал один из читателей."США разорены. Им нужно, чтобы война продолжалась как можно дольше", — поделился мнением другой."Это сделал Вашингтон", — считает еще один пользователь."Германии следовало бы разобраться с США после того, как правда вскроется", — согласился четвертый читатель."Европейским странам нужно выйти из НАТО", — призвал еще один."У США был мотив, средства и возможности", — заключили пользователи.Утечку газа обнаружили 26 сентября на проложенных по дну Балтийского моря газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221002/nato-1820964477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, германия, владимир путин, нато, siemens, северный поток, северный поток — 2, политика
Россия, США, Германия, Владимир Путин, НАТО, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Политика
12:12 03.10.2022 (обновлено: 13:11 03.10.2022)
Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина
Читатели Daily Mail призвали ФРГ разобраться с США после слов Путина о "Северных потоках"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
поддержали заявление президента России о причастности западных стран к диверсии на "Северных потоках".
"Зачем России взрывать трубопроводы стоимостью в миллиарды долларов, когда они могли просто закрыть кран! Я думаю, что в данном случае Путин прав", — написал один из читателей.
"США разорены. Им нужно, чтобы война продолжалась как можно дольше", — поделился мнением другой.
"Это сделал Вашингтон", — считает еще один пользователь.
"Германии следовало бы разобраться с США
после того, как правда вскроется", — согласился четвертый читатель.
"Европейским странам нужно выйти из НАТО
", — призвал еще один.
"У США был мотив, средства и возможности", — заключили пользователи.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на проложенных по дну Балтийского моря газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.