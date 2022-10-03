https://ria.ru/20221003/gaz-1821114558.html

Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина

Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина - РИА Новости, 03.10.2022

Британцы призвали Германию разобраться с США после слов Путина

Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России о причастности западных стран к диверсии на "Северных потоках". РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:12

2022-10-03T12:12

2022-10-03T13:11

россия

сша

германия

владимир путин

нато

siemens

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России о причастности западных стран к диверсии на "Северных потоках"."Зачем России взрывать трубопроводы стоимостью в миллиарды долларов, когда они могли просто закрыть кран! Я думаю, что в данном случае Путин прав", — написал один из читателей."США разорены. Им нужно, чтобы война продолжалась как можно дольше", — поделился мнением другой."Это сделал Вашингтон", — считает еще один пользователь."Германии следовало бы разобраться с США после того, как правда вскроется", — согласился четвертый читатель."Европейским странам нужно выйти из НАТО", — призвал еще один."У США был мотив, средства и возможности", — заключили пользователи.Утечку газа обнаружили 26 сентября на проложенных по дну Балтийского моря газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221002/nato-1820964477.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

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сша

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, сша, германия, владимир путин, нато, siemens, северный поток, северный поток — 2, политика