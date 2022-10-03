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МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале - РИА Новости, 03.10.2022
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МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале
МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале - РИА Новости, 03.10.2022
МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале
Подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5% в феврале, если поставки российского трубопроводного газа в регион полностью... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:03
2022-10-03T12:03
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5% в феврале, если поставки российского трубопроводного газа в регион полностью прекратятся с 1 ноября, а предложение сжиженного природного газа будет ограниченным, говорится в новом ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).МЭА отмечает, что на конец сентября европейские "подземки" заполнены почти на 90%. Однако риск полной потери российских поставок представляет собой большую сложность для заполнения ПХГ следующей зимой. Поэтому агентство оценило последствия, если экспорт из РФ прекратится с 1 ноября."В феврале газовые хранилища будут заполнены менее чем на 20% при высоком уровне предложения СПГ и почти на 5% при условии низкого предложения СПГ. Падение запасов до этих уровней повысит риск перебоев с поставками в случае поздних холодов", - считают эксперты МЭА."Для поддержания запасов газа выше 25% при снижении поставок СПГ потребуется сократить спрос на газ в ЕС зимой на 9% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. А чтобы поддерживать уровень запасов выше 33%, нужно будет сократить спрос на 13%", - пишут они.Таким образом, меры по экономии газа будут иметь важнейшее значение для минимизации отбора из ПХГ и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона, заключают в МЭА.
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экономика, европа, россия, мэа, евросоюз, в мире, природный газ
Экономика, Европа, Россия, МЭА, Евросоюз, В мире, Природный газ
12:03 03.10.2022
 
МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале

МЭА: европейские хранилища в феврале опустеют до пяти процентов без российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5% в феврале, если поставки российского трубопроводного газа в регион полностью прекратятся с 1 ноября, а предложение сжиженного природного газа будет ограниченным, говорится в новом ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
МЭА отмечает, что на конец сентября европейские "подземки" заполнены почти на 90%. Однако риск полной потери российских поставок представляет собой большую сложность для заполнения ПХГ следующей зимой. Поэтому агентство оценило последствия, если экспорт из РФ прекратится с 1 ноября.
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"В феврале газовые хранилища будут заполнены менее чем на 20% при высоком уровне предложения СПГ и почти на 5% при условии низкого предложения СПГ. Падение запасов до этих уровней повысит риск перебоев с поставками в случае поздних холодов", - считают эксперты МЭА.
"Для поддержания запасов газа выше 25% при снижении поставок СПГ потребуется сократить спрос на газ в ЕС зимой на 9% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. А чтобы поддерживать уровень запасов выше 33%, нужно будет сократить спрос на 13%", - пишут они.
Таким образом, меры по экономии газа будут иметь важнейшее значение для минимизации отбора из ПХГ и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона, заключают в МЭА.
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