https://ria.ru/20221003/gaz-1821112353.html

МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале

МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале - РИА Новости, 03.10.2022

МЭА допустило сокращение запасов газа в Европе до пяти процентов в феврале

Подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5% в феврале, если поставки российского трубопроводного газа в регион полностью... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:03

2022-10-03T12:03

2022-10-03T12:03

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5% в феврале, если поставки российского трубопроводного газа в регион полностью прекратятся с 1 ноября, а предложение сжиженного природного газа будет ограниченным, говорится в новом ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).МЭА отмечает, что на конец сентября европейские "подземки" заполнены почти на 90%. Однако риск полной потери российских поставок представляет собой большую сложность для заполнения ПХГ следующей зимой. Поэтому агентство оценило последствия, если экспорт из РФ прекратится с 1 ноября."В феврале газовые хранилища будут заполнены менее чем на 20% при высоком уровне предложения СПГ и почти на 5% при условии низкого предложения СПГ. Падение запасов до этих уровней повысит риск перебоев с поставками в случае поздних холодов", - считают эксперты МЭА."Для поддержания запасов газа выше 25% при снижении поставок СПГ потребуется сократить спрос на газ в ЕС зимой на 9% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. А чтобы поддерживать уровень запасов выше 33%, нужно будет сократить спрос на 13%", - пишут они.Таким образом, меры по экономии газа будут иметь важнейшее значение для минимизации отбора из ПХГ и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона, заключают в МЭА.

https://ria.ru/20221003/gaz-1821107088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, россия, мэа, евросоюз, в мире, природный газ