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Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами - РИА Новости, 03.10.2022
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Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами
Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами - РИА Новости, 03.10.2022
Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами
Корабль Военно-морских сил Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:28
2022-10-03T12:08
в мире
швеция
балтийское море
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Корабль Военно-морских сил Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов, пишет Dagens Nyheter. "Журналисты воспользовались сервисом для отслеживания движения судов", — пояснили в публикации. Так, корабль дважды заходил в зону близ трубопроводов, где впоследствии обнаружили утечки.В ВМС Швеции подтвердили, что в тех районах велось "морское наблюдение", но отказались назвать его цели, чтобы сохранить конфиденциальность.В конце сентября сообщалось также, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь на 23 и 26 сентября.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221002/potok-1820932309.html
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в мире, швеция, балтийское море, северный поток, северный поток — 2
В мире, Швеция, Балтийское море, Северный поток, Северный поток — 2
11:28 03.10.2022 (обновлено: 12:08 03.10.2022)
 
Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами

Dagens Nyheter: ВМС Швеции были возле "Северных потоков" за несколько дней до взрывов

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Корабль Военно-морских сил Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов, пишет Dagens Nyheter.

"Журналисты воспользовались сервисом для отслеживания движения судов", — пояснили в публикации.
Так, корабль дважды заходил в зону близ трубопроводов, где впоследствии обнаружили утечки.
В ВМС Швеции подтвердили, что в тех районах велось "морское наблюдение", но отказались назвать его цели, чтобы сохранить конфиденциальность.
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В конце сентября сообщалось также, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь на 23 и 26 сентября.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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В миреШвецияБалтийское мореСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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