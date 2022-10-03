https://ria.ru/20221003/gaz-1821103011.html

Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами

Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами - РИА Новости, 03.10.2022

Корабль ВМС Швеции был в районе "Северных потоков" перед взрывами

Корабль Военно-морских сил Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:28

2022-10-03T11:28

2022-10-03T12:08

в мире

швеция

балтийское море

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Корабль Военно-морских сил Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов, пишет Dagens Nyheter. "Журналисты воспользовались сервисом для отслеживания движения судов", — пояснили в публикации. Так, корабль дважды заходил в зону близ трубопроводов, где впоследствии обнаружили утечки.В ВМС Швеции подтвердили, что в тех районах велось "морское наблюдение", но отказались назвать его цели, чтобы сохранить конфиденциальность.В конце сентября сообщалось также, что с 1 по 3 сентября в районе острова Борнхольм, где в дальнейшем произошли утечки газа, кружил вертолет ВМС США. Кроме того, американцы выполняли полеты над газопроводами 10 и 19 сентября, в ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября. Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь на 23 и 26 сентября.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221002/potok-1820932309.html

https://ria.ru/20221002/chp-1821039747.html

швеция

балтийское море

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Севастиан Котов

в мире, швеция, балтийское море, северный поток, северный поток — 2