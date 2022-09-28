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Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
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Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке"
Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке"
В районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружившие... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T21:19
2022-09-28T21:53
сша
ввс сша
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
flightradar24
балтийское море
гданьск
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружившие над акваторией, где пролегают газопроводы, следует из данных Flightradar24. В частности, в начале месяца вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk барражировал над местом залегания трубопроводов в Балтийском море у Борнхольма три дня подряд - 1, 2 и 3 сентября.На Flightradar24 он показан как неопознанное воздушное судно, даже без иконки вертолета, однако 24-битный код ИКАО, указанный в описании, позволяет однозначно установить модель - Sikorsky MH-60R Seahawk, - а также его принадлежность к американским ВС. Данный код проверяется через открытые ресурсы, собирающие данные о военных летательных аппаратах.Причем американский вертолет, судя по траекториям на Flightradar24, вылетал в район барражирования над "Северными потоками" из польского Гданьска.Любопытно, что 2 сентября практически параллельно с американскими военными в районе острова Борнхольм выполнял полет военный вертолет NH90 Голландских военно-морских сил, вероятно, наблюдавший за деятельностью американцев.Вертолеты США, следует из информации Flightradar24, также выполняли полеты над ветками российских газопроводов 10 сентября и 19 сентября. В ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября военные летчики США на вертолетах Sikorsky MH-60R Seahawk продолжительное время находились в воздухе рядом с районом будущей утечки.Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании с иными целями над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь 22-23 и 25-26 сентября.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм.
https://ria.ru/20220928/potok-1820163599.html
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сша
балтийское море
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сша, ввс сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", flightradar24, балтийское море, гданьск, военно-морские силы сша, международная организация гражданской авиации
США, ВВС США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Flightradar24, Балтийское море, Гданьск, Военно-морские силы США, Международная организация гражданской авиации
21:19 28.09.2022 (обновлено: 21:53 28.09.2022)
 
Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке"

Flightradar: в сентябре в районе "Северных потоков" часами барражировали вертолеты ВМС США

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружившие над акваторией, где пролегают газопроводы, следует из данных Flightradar24.
В частности, в начале месяца вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk барражировал над местом залегания трубопроводов в Балтийском море у Борнхольма три дня подряд - 1, 2 и 3 сентября.
На Flightradar24 он показан как неопознанное воздушное судно, даже без иконки вертолета, однако 24-битный код ИКАО, указанный в описании, позволяет однозначно установить модель - Sikorsky MH-60R Seahawk, - а также его принадлежность к американским ВС. Данный код проверяется через открытые ресурсы, собирающие данные о военных летательных аппаратах.
Причем американский вертолет, судя по траекториям на Flightradar24, вылетал в район барражирования над "Северными потоками" из польского Гданьска.
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Любопытно, что 2 сентября практически параллельно с американскими военными в районе острова Борнхольм выполнял полет военный вертолет NH90 Голландских военно-морских сил, вероятно, наблюдавший за деятельностью американцев.
Вертолеты США, следует из информации Flightradar24, также выполняли полеты над ветками российских газопроводов 10 сентября и 19 сентября. В ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября военные летчики США на вертолетах Sikorsky MH-60R Seahawk продолжительное время находились в воздухе рядом с районом будущей утечки.
Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании с иными целями над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь 22-23 и 25-26 сентября.
В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм.
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СШАВВС СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Flightradar24Балтийское мореГданьскВоенно-морские силы СШАМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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