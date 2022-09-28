https://ria.ru/20220928/vertolety-1820197740.html

Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке"

Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022

Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке"

В районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружившие... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:19

2022-09-28T21:19

2022-09-28T21:53

сша

ввс сша

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

flightradar24

балтийское море

гданьск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_0:11:960:551_1920x0_80_0_0_4e6d3ac8add6522781abd925f549622b.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружившие над акваторией, где пролегают газопроводы, следует из данных Flightradar24. В частности, в начале месяца вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk барражировал над местом залегания трубопроводов в Балтийском море у Борнхольма три дня подряд - 1, 2 и 3 сентября.На Flightradar24 он показан как неопознанное воздушное судно, даже без иконки вертолета, однако 24-битный код ИКАО, указанный в описании, позволяет однозначно установить модель - Sikorsky MH-60R Seahawk, - а также его принадлежность к американским ВС. Данный код проверяется через открытые ресурсы, собирающие данные о военных летательных аппаратах.Причем американский вертолет, судя по траекториям на Flightradar24, вылетал в район барражирования над "Северными потоками" из польского Гданьска.Любопытно, что 2 сентября практически параллельно с американскими военными в районе острова Борнхольм выполнял полет военный вертолет NH90 Голландских военно-морских сил, вероятно, наблюдавший за деятельностью американцев.Вертолеты США, следует из информации Flightradar24, также выполняли полеты над ветками российских газопроводов 10 сентября и 19 сентября. В ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября военные летчики США на вертолетах Sikorsky MH-60R Seahawk продолжительное время находились в воздухе рядом с районом будущей утечки.Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании с иными целями над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь 22-23 и 25-26 сентября.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм.

https://ria.ru/20220928/potok-1820163599.html

https://ria.ru/20220928/bayden-1820198349.html

сша

балтийское море

гданьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, ввс сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", flightradar24, балтийское море, гданьск, военно-морские силы сша, международная организация гражданской авиации