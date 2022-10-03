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В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей - РИА Новости, 03.10.2022
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В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей
В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей - РИА Новости, 03.10.2022
В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:46
2022-10-03T12:46
россия
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными."Подготовка нынешнего бюджета проходит в условиях жесточайшего давления на Россию со стороны коллективного Запада. Но, несмотря на это, нам общими усилиями удалось сохранить социально-экономическую устойчивость и стабильность", - сказала спикер в ходе слушаний в понедельник.По ее словам, возможности бюджета должны работать на обеспечение технологического суверенитета России. Это прямое поручение главы государства. "Невозможно заместить всё и вся, но критически важные отрасли должны функционировать независимо от внешней политической и экономической конъюнктуры", - подчеркнула законодатель.По ее мнению, "здесь не обойтись без господдержки". "В частности, предлагаем восстановить институт государственных гарантий и поручительств. Пока он используется не в полную силу и нуждается в адаптации под реалии сегодняшнего дня", - сказала спикер.По словам Матвиенко, "требуются изменения в законодательство, которые позволят сделать такие гарантии безотзывными и безусловными". "Прошу правительство дополнительно проработать данный вопрос и найти необходимое решение. Мы готовы подключиться к этой работе", - отметила она.
https://ria.ru/20221003/matvienko-1821099060.html
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россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
12:46 03.10.2022
 
В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей

В Совфеде предложили восстановить институт госгарантий для критически важных отраслей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными.
"Подготовка нынешнего бюджета проходит в условиях жесточайшего давления на Россию со стороны коллективного Запада. Но, несмотря на это, нам общими усилиями удалось сохранить социально-экономическую устойчивость и стабильность", - сказала спикер в ходе слушаний в понедельник.
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По ее словам, возможности бюджета должны работать на обеспечение технологического суверенитета России. Это прямое поручение главы государства. "Невозможно заместить всё и вся, но критически важные отрасли должны функционировать независимо от внешней политической и экономической конъюнктуры", - подчеркнула законодатель.
По ее мнению, "здесь не обойтись без господдержки". "В частности, предлагаем восстановить институт государственных гарантий и поручительств. Пока он используется не в полную силу и нуждается в адаптации под реалии сегодняшнего дня", - сказала спикер.
По словам Матвиенко, "требуются изменения в законодательство, которые позволят сделать такие гарантии безотзывными и безусловными". "Прошу правительство дополнительно проработать данный вопрос и найти необходимое решение. Мы готовы подключиться к этой работе", - отметила она.
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