https://ria.ru/20221003/garantii-1821124944.html

В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей

В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей - РИА Новости, 03.10.2022

В СФ предложили восстановить институт госгарантий для важных отраслей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:46

2022-10-03T12:46

2022-10-03T12:46

россия

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными."Подготовка нынешнего бюджета проходит в условиях жесточайшего давления на Россию со стороны коллективного Запада. Но, несмотря на это, нам общими усилиями удалось сохранить социально-экономическую устойчивость и стабильность", - сказала спикер в ходе слушаний в понедельник.По ее словам, возможности бюджета должны работать на обеспечение технологического суверенитета России. Это прямое поручение главы государства. "Невозможно заместить всё и вся, но критически важные отрасли должны функционировать независимо от внешней политической и экономической конъюнктуры", - подчеркнула законодатель.По ее мнению, "здесь не обойтись без господдержки". "В частности, предлагаем восстановить институт государственных гарантий и поручительств. Пока он используется не в полную силу и нуждается в адаптации под реалии сегодняшнего дня", - сказала спикер.По словам Матвиенко, "требуются изменения в законодательство, которые позволят сделать такие гарантии безотзывными и безусловными". "Прошу правительство дополнительно проработать данный вопрос и найти необходимое решение. Мы готовы подключиться к этой работе", - отметила она.

https://ria.ru/20221003/matvienko-1821099060.html

https://ria.ru/20221003/subventsii-1821105724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф