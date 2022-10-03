https://ria.ru/20221003/front-1821299348.html

"Ахмат" и армия ЛНР полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска

"Ахмат" и армия ЛНР полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска - РИА Новости, 03.10.2022

"Ахмат" и армия ЛНР полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска

Подразделения спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:51

2022-10-03T22:51

2022-10-03T23:02

специальная военная операция на украине

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апты алаудинов

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лисичанск

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Подразделения спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении."Мы всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас все идет планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперед, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка", - рассказал Алаудинов.Он уточнил, что речь идет о районах в направлении Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе."У нас есть разные участки ведения боевых действий, в общей сложности 60 километров общей линии фронта. Это линия обороны, которая непосредственно находится в ведении 2-го корпуса Народной милиции ЛНР и спецназа "Ахмат", - пояснил Алаудинов.Он подчеркнул, что контратаки украинских войск на участке фронта в районе Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе не имеют успеха."Попытки контрнаступлений есть ежедневно на разных участках. Противник прощупывает наши позиции, пытается прорвать оборону… Но до сих пор за все это время у него не получилось ни прорвать оборону, ни продвинуться вперед на какие-то серьезные участки. Да, где-то на какое-то определенное время он цепляется, но мы делаем свою работу – выбиваем", - рассказал Алаудинов.Он уточнил, что все попытки контратак противник совершает при поддержке бронетехники, танков, артиллерии и даже авиации, однако они все равно не имеют успеха.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, апты алаудинов, северск, лисичанск, донбасс