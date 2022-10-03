https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821236862.html

Премьер Франции призвала не игнорировать Россию

Премьер Франции призвала не игнорировать Россию - РИА Новости, 03.10.2022

Премьер Франции призвала не игнорировать Россию

Россия остается крупной державой, которую нельзя игнорировать, диалог с ней продолжается, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:52

2022-10-03T17:52

2022-10-03T17:55

в мире

франция

россия

элизабет борн

парламент франции

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Россия остается крупной державой, которую нельзя игнорировать, диалог с ней продолжается, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн."Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России", - сказала Борн на заседании в Нацсобрании (нижний парламент Франции), посвященном ситуации на Украине.Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Он отмечал, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

франция

россия

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, россия, элизабет борн, парламент франции, украина, эммануэль макрон