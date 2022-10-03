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Премьер Франции призвала не игнорировать Россию - РИА Новости, 03.10.2022
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Премьер Франции призвала не игнорировать Россию
Премьер Франции призвала не игнорировать Россию - РИА Новости, 03.10.2022
Премьер Франции призвала не игнорировать Россию
Россия остается крупной державой, которую нельзя игнорировать, диалог с ней продолжается, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:52
2022-10-03T17:55
в мире
франция
россия
элизабет борн
парламент франции
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Россия остается крупной державой, которую нельзя игнорировать, диалог с ней продолжается, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн."Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России", - сказала Борн на заседании в Нацсобрании (нижний парламент Франции), посвященном ситуации на Украине.Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Он отмечал, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.
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в мире, франция, россия, элизабет борн, парламент франции, украина, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Элизабет Борн, Парламент Франции, Украина, Эммануэль Макрон
17:52 03.10.2022 (обновлено: 17:55 03.10.2022)
 
Премьер Франции призвала не игнорировать Россию

Премьер Франции Борн: Россия остается крупной державой, которую нельзя игнорировать

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Элизабет Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Россия остается крупной державой, которую нельзя игнорировать, диалог с ней продолжается, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.
"Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России", - сказала Борн на заседании в Нацсобрании (нижний парламент Франции), посвященном ситуации на Украине.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Он отмечал, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.
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