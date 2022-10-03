https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821202028.html

Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин

Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин - РИА Новости, 03.10.2022

Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин

Автозаправочные станции недалеко от Парижа стали закрываться из-за отсутствия топлива вследствие продолжающейся забастовки сотрудников компании TotalEnergies,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:29

2022-10-03T16:29

2022-10-03T16:29

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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Автозаправочные станции недалеко от Парижа стали закрываться из-за отсутствия топлива вследствие продолжающейся забастовки сотрудников компании TotalEnergies, передаёт радиостанция France Bleu."Около половины АЗС в Париже и пригородах, принадлежащих TotalEnergies, более не продают ни бензин, ни дизель из-за их отсутствия", - сообщает радиостанция.В выходные на 17 из 40 автозаправок, расположенных на кольцевой дороге Парижа, отсутствовало топливо.Забастовка сотрудников компании TotalEnergies продолжается уже неделю. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции. Если он будет окончательно остановлен, во Франции работу продолжат лишь два из восьми НПЗ: часть из них остановлена из-за забастовки, а на других проводятся технические работы.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

https://ria.ru/20220924/benzin-1819198249.html

https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html

https://ria.ru/20220926/frantsiya-1819656623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, нормандия