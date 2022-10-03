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Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин - РИА Новости, 03.10.2022
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Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин
Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин - РИА Новости, 03.10.2022
Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин
Автозаправочные станции недалеко от Парижа стали закрываться из-за отсутствия топлива вследствие продолжающейся забастовки сотрудников компании TotalEnergies,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:29
2022-10-03T16:29
в мире
франция
париж
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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Автозаправочные станции недалеко от Парижа стали закрываться из-за отсутствия топлива вследствие продолжающейся забастовки сотрудников компании TotalEnergies, передаёт радиостанция France Bleu."Около половины АЗС в Париже и пригородах, принадлежащих TotalEnergies, более не продают ни бензин, ни дизель из-за их отсутствия", - сообщает радиостанция.В выходные на 17 из 40 автозаправок, расположенных на кольцевой дороге Парижа, отсутствовало топливо.Забастовка сотрудников компании TotalEnergies продолжается уже неделю. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции. Если он будет окончательно остановлен, во Франции работу продолжат лишь два из восьми НПЗ: часть из них остановлена из-за забастовки, а на других проводятся технические работы.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
https://ria.ru/20220924/benzin-1819198249.html
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https://ria.ru/20220926/frantsiya-1819656623.html
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в мире, франция, париж, нормандия
В мире, Франция, Париж, Нормандия
16:29 03.10.2022
 
Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин

France Bleu: во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин из-за забастовки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Автозаправочные станции недалеко от Парижа стали закрываться из-за отсутствия топлива вследствие продолжающейся забастовки сотрудников компании TotalEnergies, передаёт радиостанция France Bleu.
"Около половины АЗС в Париже и пригородах, принадлежащих TotalEnergies, более не продают ни бензин, ни дизель из-за их отсутствия", - сообщает радиостанция.
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В выходные на 17 из 40 автозаправок, расположенных на кольцевой дороге Парижа, отсутствовало топливо.
Забастовка сотрудников компании TotalEnergies продолжается уже неделю. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.
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В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции. Если он будет окончательно остановлен, во Франции работу продолжат лишь два из восьми НПЗ: часть из них остановлена из-за забастовки, а на других проводятся технические работы.
Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
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