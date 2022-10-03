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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 06.10.2022
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-03T15:37
2022-10-03T15:37
2022-10-06T15:27
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Приступили к консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную промывку 16 позолоченных скульптур девушек, декоративные фигуры рыб и дельфинов очистили вручную мягкими кистями и раствором лимонной кислоты, чашу и гранитный парапет фонтана обработали нейтральным моющим средством. Все элементы промыли водой под давлением.В сообщении указано, что на следующем этапе подготовки планируется укрыть деревянными коробами 24 декоративные фигуры, расположенные в чаше. Также к новому сезону полностью проверят техническое состояние сооружения: насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Неисправные детали отремонтируют.Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября, новый начнется в конце апреля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Приступили к консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную промывку 16 позолоченных скульптур девушек, декоративные фигуры рыб и дельфинов очистили вручную мягкими кистями и раствором лимонной кислоты, чашу и гранитный парапет фонтана обработали нейтральным моющим средством. Все элементы промыли водой под давлением.
В сообщении указано, что на следующем этапе подготовки планируется укрыть деревянными коробами 24 декоративные фигуры, расположенные в чаше. Также к новому сезону полностью проверят техническое состояние сооружения: насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Неисправные детали отремонтируют.
Сезон фонтанов в Москве
завершился 1 октября, новый начнется в конце апреля.