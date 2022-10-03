Рейтинг@Mail.ru
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221003/fontan-1821988602.html
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 06.10.2022
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-03T15:37
2022-10-06T15:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821990234_27:0:1652:914_1920x0_80_0_0_a5da67fae7be942aba4b2d3512841502.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Приступили к консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную промывку 16 позолоченных скульптур девушек, декоративные фигуры рыб и дельфинов очистили вручную мягкими кистями и раствором лимонной кислоты, чашу и гранитный парапет фонтана обработали нейтральным моющим средством. Все элементы промыли водой под давлением.В сообщении указано, что на следующем этапе подготовки планируется укрыть деревянными коробами 24 декоративные фигуры, расположенные в чаше. Также к новому сезону полностью проверят техническое состояние сооружения: насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Неисправные детали отремонтируют.Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября, новый начнется в конце апреля.
https://realty.ria.ru/20221003/fontany-1820594144.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821990234_309:0:1528:914_1920x0_80_0_0_d6b4c09b141ab70b46be0f6e003ced34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
15:37 03.10.2022 (обновлено: 15:27 06.10.2022)
 

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Приступили к консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную промывку 16 позолоченных скульптур девушек, декоративные фигуры рыб и дельфинов очистили вручную мягкими кистями и раствором лимонной кислоты, чашу и гранитный парапет фонтана обработали нейтральным моющим средством. Все элементы промыли водой под давлением.
В сообщении указано, что на следующем этапе подготовки планируется укрыть деревянными коробами 24 декоративные фигуры, расположенные в чаше. Также к новому сезону полностью проверят техническое состояние сооружения: насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Неисправные детали отремонтируют.
Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября, новый начнется в конце апреля.
Монумент Покорителям космоса и фонтаны помыли после зимы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Сезон закрыт. Как фонтаны уходят на "зимнюю спячку"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала