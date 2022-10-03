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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме - РИА Новости, 06.10.2022

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали подготавливать к зиме

Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-03T15:37

2022-10-03T15:37

2022-10-06T15:27

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонтан "Дружба народов" в московском парке ВДНХ начали подготавливать к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Приступили к консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную промывку 16 позолоченных скульптур девушек, декоративные фигуры рыб и дельфинов очистили вручную мягкими кистями и раствором лимонной кислоты, чашу и гранитный парапет фонтана обработали нейтральным моющим средством. Все элементы промыли водой под давлением.В сообщении указано, что на следующем этапе подготовки планируется укрыть деревянными коробами 24 декоративные фигуры, расположенные в чаше. Также к новому сезону полностью проверят техническое состояние сооружения: насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Неисправные детали отремонтируют.Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября, новый начнется в конце апреля.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы