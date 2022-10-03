https://ria.ru/20221003/flot-1821175293.html

Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов

Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022

Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов

План восстановления портовой инфраструктуры новых территорий РФ находится в проработке, техническое состояние портов разное, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:08

2022-10-03T15:08

2022-10-03T15:11

захарий джиоев

владимир путин

россия

москва

донецкая народная республика

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

экономика

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МОСКВА, 3 окт - Новости. План восстановления портовой инфраструктуры новых территорий РФ находится в проработке, техническое состояние портов разное, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."План (восстановления портовой инфраструктуры - ред.) еще в проработке. Техническое состояние портов совершенно разное, и в части гидротехники большинство из них находится в достаточно хорошем состоянии, по акватории тоже ситуация вполне нормальная, что касается тыловой инфраструктуры, то есть складское хозяйство, перегрузочное, это еще план в стадии формирования", - заявил Джиоев, говоря о восстановлении портовой инфраструктуры новых территорий РФ.

https://ria.ru/20220830/rosmorrechflot-1813080174.html

россия

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захарий джиоев, владимир путин, россия, москва, донецкая народная республика, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), экономика