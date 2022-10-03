https://ria.ru/20221003/flot-1821175293.html
Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов
Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов
План восстановления портовой инфраструктуры новых территорий РФ находится в проработке, техническое состояние портов разное, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:08
2022-10-03T15:08
2022-10-03T15:11
захарий джиоев
владимир путин
россия
москва
донецкая народная республика
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813089870_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d83e15d6db5dab48af9177e68919c4f6.jpg
МОСКВА, 3 окт - Новости. План восстановления портовой инфраструктуры новых территорий РФ находится в проработке, техническое состояние портов разное, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."План (восстановления портовой инфраструктуры - ред.) еще в проработке. Техническое состояние портов совершенно разное, и в части гидротехники большинство из них находится в достаточно хорошем состоянии, по акватории тоже ситуация вполне нормальная, что касается тыловой инфраструктуры, то есть складское хозяйство, перегрузочное, это еще план в стадии формирования", - заявил Джиоев, говоря о восстановлении портовой инфраструктуры новых территорий РФ.
https://ria.ru/20220830/rosmorrechflot-1813080174.html
россия
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813089870_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f532a833d672178eb2c1bc3cd3262e08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захарий джиоев, владимир путин, россия, москва, донецкая народная республика, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), экономика
Захарий Джиоев, Владимир Путин, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Экономика
15:08 03.10.2022 (обновлено: 15:11 03.10.2022)
Глава Росморречфлота заявил о плане восстановить порты новых регионов
Глава Росморречфлота Джиоев заявил о плане восстановления портов новых регионов России