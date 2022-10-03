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Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей

Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей - РИА Новости, 03.10.2022

Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей

Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:11

2022-10-03T16:11

2022-10-03T16:16

российское казачество

российское казачество

краснодарский край

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и традиционного фольклора, уличные спектакли краснодарских и московских театров, ремесленные мастер-классы и гастроярмарку, организованную лучшим шеф-поваром юга России Андреем Матюхой, сообщает пресс-служба фонда "Вольное дело" – организатора мероприятия.Фестиваль "Александровская крепость" посвящен казачьей культуре и является итоговым мероприятием одноименного конкурса казачьей песни, в котором участвуют исполняющие песни своих регионов фольклорные коллективы и музыканты со всей России. В этом году на конкурс было подано более 200 заявок, а в финал прошли 35 коллективов страны.Гран-при фестиваля получил народный фольклорный коллектив "Кубаночка" (Белореченский район, Краснодарский край).Концерты на главной сцене фестиваля продолжались в течение двух дней: в них приняли участие группа "Отава Ё", Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba и Московский казачий хор. Лучшие исполнители традиционной казачьей песни – Наталья Сербина, коллективы "Воля", "Станица" и другие – выступили вместе с финалистами песенного конкурса. Музыкальная часть фестиваля завершилась выступлением фолк-певицы Пелагеи.Основная площадка была разделена на четыре тематическиезоны: "Весна", "Лето", "Зиму" и "Осень". Это позволило гостям фестиваля увидеть, из чего состоял казачий быт в разное время года, попробовать сезонные блюда от аргатовских хозяюшек, поучаствовать в работе ремесленных мастерских и мастер-классах по традиционному земледелию.Театральная программа фестиваля включала в себя 12 открытых спектаклей режиссеров и артистов московского РАМТ, а также театральную лабораторию – экспериментальный формат, который предполагает создание спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов.

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, краснодарский край