Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и традиционного фольклора, уличные спектакли краснодарских и московских театров, ремесленные мастер-классы и гастроярмарку, организованную лучшим шеф-поваром юга России Андреем Матюхой, сообщает пресс-служба фонда "Вольное дело" – организатора мероприятия.Фестиваль "Александровская крепость" посвящен казачьей культуре и является итоговым мероприятием одноименного конкурса казачьей песни, в котором участвуют исполняющие песни своих регионов фольклорные коллективы и музыканты со всей России. В этом году на конкурс было подано более 200 заявок, а в финал прошли 35 коллективов страны.Гран-при фестиваля получил народный фольклорный коллектив "Кубаночка" (Белореченский район, Краснодарский край).Концерты на главной сцене фестиваля продолжались в течение двух дней: в них приняли участие группа "Отава Ё", Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba и Московский казачий хор. Лучшие исполнители традиционной казачьей песни – Наталья Сербина, коллективы "Воля", "Станица" и другие – выступили вместе с финалистами песенного конкурса. Музыкальная часть фестиваля завершилась выступлением фолк-певицы Пелагеи.Основная площадка была разделена на четыре тематическиезоны: "Весна", "Лето", "Зиму" и "Осень". Это позволило гостям фестиваля увидеть, из чего состоял казачий быт в разное время года, попробовать сезонные блюда от аргатовских хозяюшек, поучаствовать в работе ремесленных мастерских и мастер-классах по традиционному земледелию.Театральная программа фестиваля включала в себя 12 открытых спектаклей режиссеров и артистов московского РАМТ, а также театральную лабораторию – экспериментальный формат, который предполагает создание спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и традиционного фольклора, уличные спектакли краснодарских и московских театров, ремесленные мастер-классы и гастроярмарку, организованную лучшим шеф-поваром юга России Андреем Матюхой, сообщает пресс-служба фонда "Вольное дело" – организатора мероприятия.
Фестиваль "Александровская крепость" посвящен казачьей культуре и является итоговым мероприятием одноименного конкурса казачьей песни, в котором участвуют исполняющие песни своих регионов фольклорные коллективы и музыканты со всей России. В этом году на конкурс было подано более 200 заявок, а в финал прошли 35 коллективов страны.
Гран-при фестиваля получил народный фольклорный коллектив "Кубаночка" (Белореченский район, Краснодарский край).
Концерты на главной сцене фестиваля продолжались в течение двух дней: в них приняли участие группа "Отава Ё", Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba и Московский казачий хор. Лучшие исполнители традиционной казачьей песни – Наталья Сербина, коллективы "Воля", "Станица" и другие – выступили вместе с финалистами песенного конкурса. Музыкальная часть фестиваля завершилась выступлением фолк-певицы Пелагеи.
Основная площадка была разделена на четыре тематическиезоны: "Весна", "Лето", "Зиму" и "Осень". Это позволило гостям фестиваля увидеть, из чего состоял казачий быт в разное время года, попробовать сезонные блюда от аргатовских хозяюшек, поучаствовать в работе ремесленных мастерских и мастер-классах по традиционному земледелию.
Театральная программа фестиваля включала в себя 12 открытых спектаклей режиссеров и артистов московского РАМТ, а также театральную лабораторию – экспериментальный формат, который предполагает создание спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.