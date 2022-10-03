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Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей - РИА Новости, 03.10.2022
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https://ria.ru/20221003/festival-1821196662.html
Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей
Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей - РИА Новости, 03.10.2022
Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей
Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:11
2022-10-03T16:16
российское казачество
российское казачество
краснодарский край
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и традиционного фольклора, уличные спектакли краснодарских и московских театров, ремесленные мастер-классы и гастроярмарку, организованную лучшим шеф-поваром юга России Андреем Матюхой, сообщает пресс-служба фонда "Вольное дело" – организатора мероприятия.Фестиваль "Александровская крепость" посвящен казачьей культуре и является итоговым мероприятием одноименного конкурса казачьей песни, в котором участвуют исполняющие песни своих регионов фольклорные коллективы и музыканты со всей России. В этом году на конкурс было подано более 200 заявок, а в финал прошли 35 коллективов страны.Гран-при фестиваля получил народный фольклорный коллектив "Кубаночка" (Белореченский район, Краснодарский край).Концерты на главной сцене фестиваля продолжались в течение двух дней: в них приняли участие группа "Отава Ё", Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba и Московский казачий хор. Лучшие исполнители традиционной казачьей песни – Наталья Сербина, коллективы "Воля", "Станица" и другие – выступили вместе с финалистами песенного конкурса. Музыкальная часть фестиваля завершилась выступлением фолк-певицы Пелагеи.Основная площадка была разделена на четыре тематическиезоны: "Весна", "Лето", "Зиму" и "Осень". Это позволило гостям фестиваля увидеть, из чего состоял казачий быт в разное время года, попробовать сезонные блюда от аргатовских хозяюшек, поучаствовать в работе ремесленных мастерских и мастер-классах по традиционному земледелию.Театральная программа фестиваля включала в себя 12 открытых спектаклей режиссеров и артистов московского РАМТ, а также театральную лабораторию – экспериментальный формат, который предполагает создание спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов.
краснодарский край
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РИА Новости
1
5
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96
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российское казачество, краснодарский край
Российское казачество, Российское казачество, Краснодарский край
16:11 03.10.2022 (обновлено: 16:16 03.10.2022)
 

Фестиваль "Александровская крепость" собрал 20 тысяч гостей

© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов посетили 20 тысяч гостей. Для них организовали концерты современного и традиционного фольклора, уличные спектакли краснодарских и московских театров, ремесленные мастер-классы и гастроярмарку, организованную лучшим шеф-поваром юга России Андреем Матюхой, сообщает пресс-служба фонда "Вольное дело" – организатора мероприятия.
Фестиваль "Александровская крепость" посвящен казачьей культуре и является итоговым мероприятием одноименного конкурса казачьей песни, в котором участвуют исполняющие песни своих регионов фольклорные коллективы и музыканты со всей России. В этом году на конкурс было подано более 200 заявок, а в финал прошли 35 коллективов страны.
Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
1 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
2 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
3 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
4 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
5 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
6 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
7 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
8 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
9 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
10 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
11 из 19
Участница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
12 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
13 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
14 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
15 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
16 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
17 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
18 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
19 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
1 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
2 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
3 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
4 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
5 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
6 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
7 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
8 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
9 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
10 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
11 из 19
Участница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
12 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
13 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
14 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
15 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
16 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
17 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
18 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
19 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Гран-при фестиваля получил народный фольклорный коллектив "Кубаночка" (Белореченский район, Краснодарский край).
Концерты на главной сцене фестиваля продолжались в течение двух дней: в них приняли участие группа "Отава Ё", Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba и Московский казачий хор. Лучшие исполнители традиционной казачьей песни – Наталья Сербина, коллективы "Воля", "Станица" и другие – выступили вместе с финалистами песенного конкурса. Музыкальная часть фестиваля завершилась выступлением фолк-певицы Пелагеи.
Основная площадка была разделена на четыре тематическиезоны: "Весна", "Лето", "Зиму" и "Осень". Это позволило гостям фестиваля увидеть, из чего состоял казачий быт в разное время года, попробовать сезонные блюда от аргатовских хозяюшек, поучаствовать в работе ремесленных мастерских и мастер-классах по традиционному земледелию.
Театральная программа фестиваля включала в себя 12 открытых спектаклей режиссеров и артистов московского РАМТ, а также театральную лабораторию – экспериментальный формат, который предполагает создание спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов.
 
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