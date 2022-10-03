Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
1 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
2 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
3 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
4 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
5 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
6 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
7 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
8 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
9 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
10 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
11 из 19
Участница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
12 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
13 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
14 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
15 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
16 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
17 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
18 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
19 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края