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Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае - РИА Новости, 03.10.2022
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Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае
Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае - РИА Новости, 03.10.2022
Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае
В хуторе Аргатов Краснодарского края 1–2 октября прошел фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость". В рамках мероприятия состоялись концерты, кинопоказы и спектакли, в которых приняли участие фольклорные коллективы и исполнители со всей России.
2022-10-03T14:15
2022-10-03T16:19
российское казачество
российское казачество
краснодарский край
фото - туризм
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российское казачество, краснодарский край, фото, фото - туризм
Российское казачество, Российское казачество, Краснодарский край, Фото - Туризм
14:15 03.10.2022 (обновлено: 16:19 03.10.2022)
 

Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае

Читать ria.ru в
В хуторе Аргатов Краснодарского края 1–2 октября прошел фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость". В рамках мероприятия состоялись концерты, кинопоказы и спектакли, в которых приняли участие фольклорные коллективы и исполнители со всей России.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
1 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
2 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
3 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
4 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
5 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
6 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
7 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
8 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивКрупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
9 из 19
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
10 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
11 из 19
Участница фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
12 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
13 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
14 из 19
Участник фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
15 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
16 из 19
Посетители на фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
17 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
18 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
Крупнейший фестиваль традиционной казачьей культуры Александровская крепость
19 из 19
Участники фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
 
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