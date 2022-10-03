Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае

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В хуторе Аргатов Краснодарского края 1–2 октября прошел фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость". В рамках мероприятия состоялись концерты, кинопоказы и спектакли, в которых приняли участие фольклорные коллективы и исполнители со всей России.